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Siyaset

AK Parti'de kongre maratonu başladı

AK Parti, koronavirüs nedeniyle ertelediği ilçe kongrelerine yeniden başladı. 786 ilçe kongresini 3 ayda tamamlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:34:00 -
AK Parti'de kongre maratonu başladı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr

AK Parti, geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış, 186 ilçenin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart itibarıyla Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı.
 
AK Parti, sosyal mesafeli kongrelere bugün start verdi. 973 ilçeden sadece 187'sinde kongre yapan AK Parti, geri kalan 786 ilçede ise kongrelerini üç ay içerisinde tamamlamış olacak. Kasım ayında ise il kongreleri yapılmaya başlanacak.

Büyük Kongre 2021 Mayıs’ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongrelerinin büyük kısmına katılması bekleniyor. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni ise 2021'in Mayıs ayında yapmayı planlıyor.

Akrabalar yönetimde yer almayacak

Kongre salonlarında sandalyeler, masalar ve kabinler arasında sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Kongrelerden önce alandaki her nokta dezenfekte edilecek. Delegeler kongreye maskeleriyle katılacak. Katılım sayısı sınırlı tutulacak. Özellikle eş-dost-akrabalar yönetimlerde yer almayacak.

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