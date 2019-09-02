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AK Parti'de büyük revizyon için tarih verildi! İl ve ilçe başkanları değişiyor

AK Parti'yi 2023 hedeflerine taşıyacak kadroların belirleneceği 7'nci olağan kongre süreci için hazırlıklar başladı. Kulislere göre 26 il ve yaklaşık 350 ilçe başkanlığında bayrak değişimi yaşanacak.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
AK Parti'de büyük revizyon için tarih verildi! İl ve ilçe başkanları değişiyor

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

AK Parti'de kongre süreciyle birlikte değişim süreci de başlıyor. 2023 kadrosunu kurmak için düğmeye basan Erdoğan, 18 Eylül’deki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısında kongre sürecini geniş çaplı değerlendirecek ve kesin kongre takvimi belirleyecek.

Yeni Akit’in AK Parti kaynaklarından aldığı bilgilere göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 7 Ekim’de start verilecek delege seçimi Kasım ayının ortalarına kadar sürecek, ardından Aralık başı gibi belde kongrelerine geçilecek. Kongre takviminin ikinci aşaması ilçe kongreleriyle başlayacak. Türkiye genelindeki merkez ilçe teşkilatlarıyla 970 ilçenin kongreleri yapılacak. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak il kongrelerinde partinin 81 il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek. Eş zamanlı olarak il kadın ve gençlik kolları kongreleri de yapılacak.

Büyükşehirlerin kongrelerine katılacak

İl kongreleri bittikten sonra AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihine ilişkin süreç başlayacak. Büyük Kongre'nin 2020 yılının Eylül ayı gibi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması gündemde olsa da kesin tarihi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenecek. Erdoğan'ın, Ankara, İstanbul, İzmir,11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi Kayseri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun memleketi Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere il kongrelerine ve bazı ilçe kongrelerine katılması planlanıyor. Erdoğan'ın katılamayacağı kongrelere, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları ile bakanlar iştirak edecek.

Tek tek görüş alınacak

Parti teşkilatı, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yenilenecek. Kongrelerde adaya gösterilecek isimlerin yenilenmesine ilişkin bakanlar, milletvekilleri, bölge ve il koordinatörleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra önceki dönemlerde siyaset yapan milletvekilleri ile belediye başkanları, kuruluştan bu yana görev yapan il ve ilçe başkanları ile kanaat önderlerinin de fikirleri de tek tek dinlenecek.

Bu isimlere müsaade edilmeyecek

AK Parti'de, kongreler için birtakım ilke kararları da alınacak. Buna göre, 81 il başkanı başta olmak üzere teşkilatın her kademesindeki isimler tek tek gözden geçirilecek. Devlet kurumlarıyla iş ilişkisi bulunan, belediyelerden iş alma eğilimi olan iş alanlarında çalışan ve siyaset mecrasını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan, ehliyetsiz, liyakatsiz kişilerin aday olmasına müsaade edilmeyecek. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi olanlarda teşkilatlarda yönetim kurulu üyeliği sıfatını kullanamayacak. Bir kişiye iki görev vermemeye özen gösterilecek.

Gençlerin önü daha açılacak

Milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanının birinci derece yakınları da parti yönetimlerinde görev alamayacak. Akraba ilişkisi olmayanların yönetimlerde olmasına özen gösterilecek. Yeni yönetim kadrolarında gençlerin önü daha çok açılacak, 18-25 yaş arasındaki kadın ve gençlere de görev verilmesine titizlik gösterilecek.

Delegelerde liyakat esas alınacak

Öncelikle delege seçimlerinde titiz bir çalışma yürütülecek, Genel Merkez'in ağırlığı delege seçimlerini de yansıyacak. Delegelerde liyakat esas alınacak, belli bir grubun yönetiminde olanlar, halkta karşılığı olmayanlar seçilmeyecek. Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti’de 26 il ve yaklaşık 350 ilçe başkanlığında bayrak değişimi yaşanacak. İl ve ilçe başkanını değişmediği yerlerde ise yönetimin yüzde 60’ı değişime tabi olacak. Değişimde partililerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda göz önünde bulundurulacak.

Güvenlik sorguları yapılacak

Parti yönetimlerinde görev alacak kişilerin güvenlik sorguları yapılacak. FETÖ yada diğer örgütlerle uzaktan yada yakından bir bağlantısı olan isimler delege dahi yazılmayacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:43
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