AK Parti ve MHP anlaştı! Devlet Bahçeli'nin önerisi gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir erken seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini açıklamıştı.

'Demokrası ayıbı' olarak nitelendirilen açıklama sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi için çağrı yaptı.

AK Parti ve MHP anlaştı

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'nın Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara'yı hareketlendiren bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

Halkın tayin ettiği Milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı bu düzenlemenin gerçekleşmesi durumunda CHP'nin milletvekili vereceği konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın Deva Partisi seçime giremeyecek.