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Gündem AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi
Gündem

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 18:01:00 -
AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Antalya'nın Döşemealtı ile Akseki, Hatay'ın Samandağ ve Samsun'un Bafra ilçelerinde oy pusulalarının tekrar sayımı ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

YSK'nın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin bulunduğu itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı, saat 14.30'da başladı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda, CHP ve AK Parti'nin bazı ilçelerdeki itirazları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinde oy pusulalarının yeniden sayımı ve Samsun'un Bafra ilçesinde seçimin yenilenmesi talepleri kurul tarafından reddedildi.

Ayrıca AK Parti'nin de Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde oy pusulalarının yeniden sayılması taleplerinin reddi kararlaştırıldı.

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