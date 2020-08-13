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Aktüel

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, esnafla bir araya geldi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmaya başlanmasıyla kısa zamanda büyük değişim ve dönüşüm yaşayan Lapseki ilçemiz, köprünün tamamlanmasıyla bambaşka bir kimliğe bürünecek"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:43:58 -
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, esnafla bir araya geldi:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmaya başlanmasıyla kısa zamanda büyük değişim ve dönüşüm yaşayan Lapseki ilçemiz, köprünün tamamlanmasıyla bambaşka bir kimliğe bürünecek." dedi.

Lapseki ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Erkan'ı ziyaret eden Turan, bölge esnafıyla bir araya geldi.

Turan, burada yaptığı konuşmada, mevcut sanayi sitelerinin fiziki olarak yetersiz kaldığını belirten esnafın taleplerini değerlendirdiklerini söyledi.

Lapseki'nin Çanakkale'nin büyüyen, gelişen ve adeta parlayan yıldızı olduğunu belirten Turan, "İlçemiz, devam eden projelerin tamamlanmasıyla ve planlanan çalışmaların hayata geçirilmesiyle değerine değer katacak. Lapseki, 'kuş uçmaz kervan geçmez' bir yer değil. Kuş da uçuyor, yol da geçiyor, mega bir köprüye de kavuşuyor." diye konuştu.

Turan, 2019 yılında ilçede 16 kilometre asfalt çalışması yapıldığını, 27 bin metrekareye yakın parke taşı döşendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Her 2 projenin toplam maliyeti 2,5 milyon liradan fazla. Lapseki-Suluca-Kemiklialan arasında yer alan 8 kilometrelik sahil yolu projesi tamamlandığında şehrimiz ve ilçemiz yeni bir turizm rotasına kavuşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmaya başlanmasıyla kısa zamanda büyük değişim ve dönüşüm yaşayan Lapseki ilçemiz, köprünün tamamlanmasıyla bambaşka bir kimliğe bürünecek. Çanakkale, tarım, turizm ve tarih olduğu kadar bir sanayi şehri. Sanayiyi kalkındıracak, üreticileri daha uygun fiziki şartlara kavuşturacak çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz."



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