AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti’nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti’nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız” dedi.

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