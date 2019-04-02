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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti’nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız.

02 Nisan 2019 Salı 22:23
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti’nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti’nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:23
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