AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik orman yangınlarındaki son durumu açıkladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele konusu ele alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık.

Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri. 43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor.

Antalya Valiliği emrine AFAD, İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz.

Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene sözkonusu oluyor.

1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. dünyada ilk oalrak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler.

43 ilde 260 yangın çıktı, 256'sı kontrol altında.

Her vatandaş için 3 fidan

Yeşillendirme çalışmaları gündem oluyor. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Her bir vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla başlangıç için güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Dünyanın mücadele ettiği bir tablo sözkonusu. Önceliğin yangının söndürülmesine verilmesi sözkonusu. OGM, Kızılay, AFAD; Jandarma, polis, gönüllüler, arkadaşlarımız vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret sarfettiler. Herhangi bir şekilde yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz dedik.

Bazı siyasiler fitne ateşi körüklüyor

Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşi körüklemeye çalıştığını gördük. Selfie çekilerek burada müdahale edilmiyor gibisinden göz göre göre yalan diyebileceğimiz fitne ateşinin körüklenmeye çalışıldığını gördük. Siyasetçi birisi 'Sadece AK Partililere yardım ediliyor' gibisinden en vahşi yalanlardan birini söyleyebiliyor.

Kim yaraların sarılması için gayret gösterdiyse hangi siyasi partiden olursa olsun şükranlarımızı sunarız. Yangın devam ediyor, çıkmışlar kurumlarla ilgili tartışma yapıyorlar. Yangını söndürdükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Biz de cevabını veririz. Yangın devam ederken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

Yunanistan'daki Türk azınlığın sorunları

Tasaruf tedbirleri diyerek okullar kapatılmış durumda. Sistematik dışlama apolitikası Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir. Bu dışlayıcı tutumu güçlü bir şekilde reddettiğimizi bir kez daha duyurmak isterim.

Yangın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yangınlarla ilgili çeşitli raporlar yayınlanıyor. Son yayınlanmış raporlar da gündeme getirildi. Raporların neticelerini, Akdeniz'deki ülkeler için ne ifade ettiğini de değerlendirdik. Gelecekte orman yangınlarına karşı çok daha güçlü olma yönünde değerlendirmelerimizi ele aldık.