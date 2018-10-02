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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten af açıklaması

AK Parti MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki af konusuna ilişkin olarak, "ABD ve Almanya seyahatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduğunu, arkadaşlarımızın incelemesi gerektiğini söyledi. Partimizdeki değerlendirme tamamlanmamıştır, tam bir nokta konulmamıştır." ifadelerini kullandı.

02 Ekim 2018 Salı 19:28
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten af açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 19.10'da sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin MHP’nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu bir teklifle ilgili soruyu cevaplayan Çelik, "Adalet Bakanlığı tarafı bir çalışma yaptığı gibi AK Parti’deki hukukla ilgili arkadaşlarımız da bir çalışma yapıyor. Tabi biz bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuldu. Af olarak gündeme geldi, ceza indirimi olarak gündeme geldi. Nihayetinde TBMM’ye gelmiş bir tasarıdır. ABD ve Almanya seyahatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, kişilere karşı suçların affedilmesine karşı olduğunu, arkadaşlarımızın incelemesi gerektiğini söyledi. Partimizdeki değerlendirme tamamlanmamıştır, tam bir nokta konulmamıştır." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 19:28
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