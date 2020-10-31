AK Parti Sözcüsü Çelik Fransa'daki saldırıyı kınadı
Fransa'nın Lyon kentindeki Ortodoks Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddete karşı Fransa ile dayanışma içindeyiz. Dini mekanlara ve din adamlarına yapılan bu saldırılar insanlık adına mahkum edilmelidir." dedi.
Terörün dininin, ırkının ve milliyetinin olmadığını belirten Çelik, Lyon'daki barbar ve hunharca eylemi gerçekleştirenlerin, arkasındaki odakların insanlıkla ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Ömer Çelik, "Düşüncelerimiz ve dayanışmamız saldırının kurbanı, ailesi ve sevenleriyle birliktedir." dedi.