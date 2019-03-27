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AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle saldırı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bulunan AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:57
AK Parti seçim bürosuna pompalı tüfekle saldırı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, AK Parti'nin seçim bürosuna pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'in Salih Omurtak Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Kimliği belirsiz kişiler seçim ofisine pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden ayrıldı. Saldırı sırasında ofiste kimsenin olmadığı belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapılıyor

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

Gürel Koşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırıyı yapanların en ağır cezayı almasını istediğini belirten Koşdemir, "Gece saatlerinde bir saldırı olmuş, 3 el pompalı tüfekle ateş edilmiş. Gençlerimiz de geç saate kadar seçim bürosunda duruyordu. İyi ki yaralımız yok, can kaybımız yok ama böyle olmaması lazım. Biz demokrasi içinde bir yarış yapmak istiyoruz. Yapanları da kınıyoruz. Kim olursa olsun devletimiz yapanları bulacaktır. Her kimse gerekli cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz da olay yerindeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:57
  1. Kırklareli
  2. Kavaklı Belediye Başkanı ve AK Parti Kavaklı Belediye Başkanı Adayı Gürel Koşdemir'

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  • ADALET KILICIADALET KILICI13 dk önce
    Test atışları, yoklamalar, değerlendirmeler, hazırlıklar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Kaybedeceklerini Anlayınca, İyice Azıttı Şerefsizler. Hiç Şüphesiz.

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