AK Parti Ortahisar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Trabzon’a yapacağı ziyaret ve gerçekleştireceği miting için toplandı.

İlçe binasındaki Şehit Sedat Kaplan Toplantı Salonu’nda İlçe Başkanı Temel Altunbaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç de katıldı. Toplantıda, Ortahisar’daki projeleriyle alakalı olarak bir sunum gerçekleştiren Genç, “Antalya Kepez’den sonra 100 binin üzerindeki yerleşim yerlerinde oyunu en çok arttıran ikinci yer olduk. Bu başarı başta ilçe yöneticilerimizin ve mahalle başkanlarımızın başarısıdır. Emeklerinden ötürü herkese teşekkür ediyorum. Güçlü bir katılımla birlikte kalabalık bir miting yapacağız inşallah. Trabzon, Cumhurbaşkanımızın ilk teşekkürlerinden birini yapacağı siyaset üssü bir merkezdir. Önümüzdeki büyük liderin peşinde yolculuğa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Temel Altunbaş, belediyenin çalışmalarını vatandaşa anlatmanın sorumluluklarından biri olduğunu belirttiği konuşmasında, “Ortahisar’ı en mutlu şehir yapma gayemiz var ve bunun için teşkilatımızda yer alan her bir arkadaşımız üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına tevazu, samimiyet ve gayret ilkelerimizle çalışmalarını sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretine yönelik açıklamalarda bulunan Altunbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız hafta sonu şehrimizi ziyaret ederek hem seçimlerde kendisine verdiğimiz güçlü destekten ötürü teşekkürlerini ifade edecek hem de şehrimize kazandırılan yatırımların toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Trabzon her daim önemli siyasi mesajların verildiği özel bir il olmuştur. Bu yüzden bizlere düşen, Sayın Cumhurbaşkanımıza Trabzon’un güçlü desteğini bir kez daha göstermektir. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu gerçekleştireceğimiz açılış törenine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yürütme Kurulu açıklandı

Toplantının sonunda İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye meclis üyelikleri için yönetimden istifa edenlerin ardından yürütme kurulunda boşalan birimlere yapılan yeni görevlendirmeleri de açıkladı. Temel Altunbaş başkanlığındaki yeni yürütme kurulu şu şekilde oluştu: Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Hasan Basri Hatipoğlu , Teşkilat Başkanı Bukeyir Çakmak, Seçim İşleri Başkanı Ömer Altıntaş, Tanıtım ve Medya Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Sosyal Politikalar Başkanı Kani Bal, Yerel Yönetimler Başkanı Ali Yılmaz, Ekonomi İşler Başkanı Turhan Moradaoğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Şener Satılmış, Mali ve İdari İşler Başkanı Abdulhalim Egeli, İlçe Sekreteri Cihan Kayar, İdari Amir Mustafa Demirbaş."

İlçe Başkanı Altunbaş, Belediye Başkanı Genç’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.