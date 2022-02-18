AK Parti milletin Zillet yalanın yanında

Dünya ekonomilerini allak bullak eden koronavirüs salgını sağlıktan enerjiye, istihdamdan turizme, sanayiden hayvancılığa, tarımdan teknolojiye, proje yatırımlarından ARGE çalışmalarına kadar büyük ölçüde finansal sarsıntı oluştururken, Türkiye’de vatandaşların bu olumsuz dalgalanmadan etkilenmemesi için devletin bütçesinden halka destek üstüne destek veriliyor. Peş peşe açıklanan KDV indirimleri, sosyal destek paketleri, fatura indirimleri, dar gelirlilere fatura yardımları, 4’te 3 oranında sübvanse edilen elektrik ve doğalgaz bedelleri ve sağlık harcamalarının yanı sıra esnaflara, emeklilere, öğrencilere, yayıncılara, tarım-hayvancılara tarihi yardımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Muhalefetteki Zillet zihniyeti ise dünyada hiçbir problem olmayıp zorlukların sadece Türkiye’de yaşandığını ve iktidarın vatandaş lehine hiçbir şey yapmadığını öne sürerek korkunç bir algı operasyonu ve illüzyon yürütüyor.

Gıda gelirinde 60 milyardan feragat: Temel gıda ürünlerinden alınan vergi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülerek KDV’den yıllık 60 milyar TL’lik gelirden yine vatandaş lehine feragat edildi.

Türkiye’nin toplamda 275 milyar lira olan KDV gelirindeki temel gıda payı 69 milyar TL olarak ölçülüyor. Yüzde 8’den 1’e düşürülen oranla bunun 60 milyarından feragat edildi.

Faturaların büyük bölümü devletin kasasından: Bütün dünyada % 700’e varan akaryakıt ve doğalgaz maliyetlerini vatandaşa yansıtmamak için direnen hükümet, faturaların 4’te 3’ünü devlet kasasından karşıladı. Hükümet, hazineye faturalardan gelir olacak 160 milyar TL’yi kasaya koymak yerine vatandaşın refahı için vazgeçti.

Hanehalkına ulaşan elektriğin yüzde 50’si, doğalgazın yüzde 75’ine devletin fatura desteği devam ediyor.

Direkt fatura destekleri: Dar gelirli 2 milyon 100 bin haneye doğalgaz faturası için destek verildi. Hane sayısının 4 milyona yükseltilip yılda iki defa ödenmek üzere 450 ila 1150 TL doğalgaz fatura desteği sağlanması için başvuru alımları başladı.

Kronik hastaların ve hayat destek cihazlarına bağlı olarak yaşayan hanelere ekstra yüzde 5 fatura indirim daha tanımlandı. STK’lar, dernekler, ibadethane ve cemevlerinin elektrik abonelik türü “ticarethane” statüsünden çıkarılarak, daha indirimli olan “konut” statüsüne geçirildi.

Yüksek faturaya önlem: Faturaların belirlendiği kademeli elektrik tarifesinde aylık kilovat sınırı 150’den 210’a, günlük kilovat sınırı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Aylık 210 kilovatın daha da yükseltilmesi için de çalışma başlatıldı. Bu yolla ucuz fiyatlı elektrik faturası için kapsam genişliği yapıldı.

Sağlık için 7 milyar dolar: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bütün sağlık sistemi seferber edilerek 7.6 milyar dolar harcandı. Vatandaşlar koronavirüs testlerine, aşılarına ve tedavide kullanılan ilaçlarına hiçbir ücret ödemedi. Bütün bu bedeller devlet tarafından karşılandı.

Salgına karşı yardımlar: 2 yıldır süren salgın sebebiyle vatandaşın mâli yükünü hafifletmek için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği olarak 60 milyar 38 milyon 892 bin TL ödendi.

Asgari ücret: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak son 50 yılın en yüksek artışı gerçekleştirildi.

Emekliler: En düşük emekli aylığı 2500 liraya yükseltildi.

Temel ihtiyaç desteği: Aylık geliri 5000 liradan az olanlara temel ihtiyaç desteği ve kredi imkanı tanındı.

İhtiyaç sahiplerine nakit desteği: Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere Ağustos 2020’den itibaren üç faz halinde 1000’er lira, toplamda 3 bin lira destek verildi.

Esnaf: Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan esnafın devlete ödediği gelir vergisi tamamen kaldırıldı. Bu vergi muafiyetinden 900 bin esnaf faydalanıyor.

Öğrenciler: Üniversite öğrencilere verilen 570 TL’lik beslenme yardımı 750 TL’ye yükseltildi.

Çiftçiler: Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürettiği CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30’a varan indirim sağlandı.

Pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 TL prim desteği ödemesine başlandı.

Hayvancılık: Hayvan besicilerinin girdi maliyetini düşürmek için karma hayvan yemine yüzde 12 indirim yapıldı.

Otomobil: Salgın döneminde önemi artan özel otomobillerde vergi indirimi yapan hükümet, ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobilleri yüzde 45’lik vergi oranı dilimine aldı. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olan otomobiller ise yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirildi.

Neşriyat: Kültür sahasını da es geçmeyen iktidar, kitap veya süreli yayınlarda KDV vergisini sıfırladı.

Fırsatçılara aman yok: Fiyatlardaki indirimlerin yanı sıra; suni fiyat artışı yapan zincir marketler tek tek tespit edilerek yüksek cezalar uygulandı, halkın ihtiyaçlarını değil cebini düşünen stokçuların tepesine çöküldü.

“Argümanları kalmadı”

İktidarın milletin, Zillet’in yalanın safında konumlandığı bu süreçte gerçekleştirilen yardımları ve muhalefetin illüzyonlarını Akit’e değerlendiren uzman ekonomist Necmettin Batırel, “Muhalefet, faturalar bedava bile yapılsa hükümeti eleştirecek bir halde. Çünkü başka argüman kalmadı. Kur operasyonları çökertildi, mega projeler sekteye uğramadan devam etti, anketlerde AK Parti’nin oyları yeniden artmaya başladı ve enflasyon da dizginleniyor. Turizm sezonu açıldıktan sonra ekonomideki yükseliş daha da ivme kazanacaktır. Faturalardaki destekler ve yüksek faturaları önleyecek tedbirler de, birkaç aylık olan bu ‘yüksek doğalgaz’ sürecinin hasarsız atlatılmasını sağlayacaktır. Türkiye, tünelin ışığını görmüştür ve ekonomik olarak kısa zamanda çok daha iyi konuma gelecek bir sürece girmiştir” dedi.

“Başka iktidar olsa çökerdi”

Yalova Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Yahya Özdemir ise, “İktidarımızın yaptığı KDV indirimleri takdire şayandır. Koronavirüs başladığından beri yapılan yardımlar ve mali desteklerin hacminin genişliğinin yanı sıra dev projeler de sekteye uğramadan devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde Karabağ gibi bir zafer kazanılmış, Suriye, Libya, Sudan, Etiyopya, Irak gibi pekçok ülkele ciddi askeri ve siyasi başarılar sağlanmış ve devam ettirilmiştir. Başka bir ülke veya başka bir iktidar bu kadar yükün altından asla kalkamaz ve ülke iflas ederdi. Ancak AK Parti’nin çok yönlü başarısı ülkemizin de artık bölgesel, hatta küresel güç olduğunu göstermektedir” sözlerini sarf etti.