AK Parti, MHP, CHP yerel seçim adayları 2019 | son dakika belediye başkan adayları isim listesi
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin öncesinde vatandaşlar partilerin karar verdiği adayların kim olduğunu merak ediyorlar. Oy verecek adaylar AK Parti belediye başkan adayları listesi, MHP belediye başkan adayları, CHP belediye başkan adayları listesini sorguluyorlar. İşte 2019 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimleri için Belediye başkan adayları listesi...10 Ocak 2019 Perşembe 21:24
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin öncesinde vatandaşlar partilerin karar verdiği adayların kim olduğunu merak ediyorlar. Oy verecek adaylar AK Parti belediye başkan adayları listesi, MHP belediye başkan adayları, CHP belediye başkan adayları listesini sorguluyorlar. İşte 2019 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimleri için Belediye başkan adayları listesi...
Yerel seçimlere yaklaştıkça Belediye başkan adayları 2019 son dakika isim listeleri güncellenmeye devam ediyor. AK Parti, MHP, CHP belediye başkan adayları isim listesi yoğun ilgi görüyor. 31 Mart yerel seçimler için heyecan giderek artıyor. Sandığa gidecek olan vatandaşlar partilerin belirlediği adayların kimler olduğunu öğrenmek istiyorlar. AK Parti son açıklamasında İzmir adaylarını duyurdu. AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Aliağa'da MHP'li Serkan Acar, Çeşme'de Sema Aydın, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Nihat Zeybekci oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. CHP belediye başkan adayları ile ilgili yaptığı son açıklamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Beyaz oldu.
AK PARTİ İZMİR ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu
Bornova: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Aslan
Çiğli: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci
Karabağlar: Bilal Doğan
Karaburun: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu
Menemen: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez
Seferihisar: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez
Urla: Adıgüzel Demirel
Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık
AK PARTİ ANKARA ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
Başkan Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin, Ankara'daki ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan,
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
AK PARTİ İSTANBUL İL VE İLÇE ADAYLARI KİMLER?
İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları:
İstanbul Genel Başkan adayı Bİnali Yıldırım seçildi
Adalar - Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy - Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir - İsmail Erdem
Avcılar - İbrahim Ulusoy
Bağcılar - Lokman Çağrıcı
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Mehmet Umur
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - Atilla Aydıner
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Necati Işık
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Mevlüt Uysal
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt - Azmi Ekinci
Eyüp Sultan - Deniz Köken
Fatih - Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece - Temel Karadeniz
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Salih Bayraktar
Sultanbeyli - Hüseyin Keskin
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Şişli - Nihal Yıldırım
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
3 ilçede Cumhur İttiffakı
Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.
Beşiktaş - Serkan Toper
Maltepe - Ahmet Baykan
Silivri - Volkan Yılmaz
AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını açıkladı. Başkan Erdoğan, 6 Aralık'ta Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını duyurdu.
AK Parti Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa’da, MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla, Aydın’da aday çıkarmayacak.
Ağrı - Savcı Sayan
Aksaray - Evren Dinçer
Bilecik -Nihat Can
Erzincan -Cemalettin Başsoy
Edirne – Koray Uymaz
Iğdır – Adil Aşırım
Isparta – Şükrü Başdeğirmen
Kars – Ensar Erdoğdu
Kırşehir – Yaşar Bahçeci
Kütahya – Ahmet Sami Kutlu
Siirt – Ali İlbaş
Tunceli – Gökhan Arslan
Van – Necdet Takva
Zonguldak - Ömer Selim Alan
AK Parti, 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu.
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek
Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan
Çanakkale Belediye Başkan adayı Ayhan Gider
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz
Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın
Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin
Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya
Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın
Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse
Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu.
AK Parti Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan
Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla
Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Van Valisi Murat Zorluoğlu Trabzon'dan, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.
Uşak'ta İl Başkanı Mehmet Çakın'a belediye başkanlığı yolunu açan AK Parti, Yozgat'ta Celal Köse'yi, Hatay'da İbrahim Güler'i, Bayburt'ta Fatih Yumak'ı, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile Yalova'da Yusuf Ziya Öztabak'ı aday gösterdi.
AK Parti Bartın merkez ilçe başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz'ı da Bartın belediye başkan adayı olarak açıkladı.
MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
MHP, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. İllerden isimleri belli olan adaylar şu şekilde:
"Adıyaman; Rıfat Erdem, Ağrı; Servet Al, Artvin; Mustafa Polat, Bolu; İbrahim Doğan, Hakkari; Nevzat Doğan, Muş; Şerefettin Yatci, Siirt; Muzaffer Furat, Sinop; Hasan Demir, Tokat; Adnan Özmen, Tunceli; Mücella Saler, Uşak; Muhammet Fatih Erdoğan, Batman; Hayrettin Bektaş, Şırnak; Bahar Cavlak, Kilis; Ömer Yabancı, Düzce; Erdoğan Bıyık."
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.
MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:
Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.
Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.
Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.
Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.
Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.
Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.
Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.
Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.
Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.
Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.
Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.
Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.
Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.
Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.
Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.
Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.
Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.
Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.
Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.
ADAY GÖSTERİLMEYECEK İLLER HANGİLERİ?
Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti henüz adayını açıklamadığı Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.
CHP’NİN AÇIKLADIĞI BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç ve Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Beyaz oldu.
CHP yerel seçim için il, ilçe ve beldenin belediye başkan adaylarını belirledi. İşte CHP'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarının açıklanan isimlerin bazıları…
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
1. Ardahan: Faruk Demir
2. Aydın Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut başkan)
3. Bilecik: Semih Şahin
4. Çanakkale: Ülgür Gökhan (Mevcut başkan)
5. Çankırı: Mustafa İbişoğlu 6. Çorum: Özgür Kılıç
7. Edirne: Recep Gürkan
8. Eskişehir Büyükşehir: Yılmaz Büyükerşen (Mevcut başkan)
9. Hatay Büyükşehir: Lütfü Savaş (Mevcut başkan)
10. Karaman: Emin Ege
11.Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
12.Malatya: Soner Gökçe
13.Mardin Büyükşehir: Süleyman Sarı
14. Muğla Büyükşehir: Osman Gürün (Mevcut başkan)
15. Sinop: Barış Ayhan
16. Tekirdağ Büyükşehir: Kadir Albayrak (Mevcut başkan)
AÇIKLANAN CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu.
CHP Parti Meclisi (PM) sona erdi... Parti Meclisi bazı belediye başkanı adaylarının isimlerini belirledi. Buna göre, CHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir’de Büyükşehir için Ahmet Akın aday oldu. Yalova, Burdur ve Giresun’da mevcut adaylar tekrar aday oldu. CHP Parti Meclisi, Yalova'da mevcut başkan Vefa Salman'ı, Burdur'da mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'i, Giresun'da mevcut başkan Kerim Aksu'yu yeniden aday göstermeye karar verdi.
Ankara'da da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden aday gösterildi.
CHP 212 ADAYINI DAHA AÇIKLADI
CHP'de MYK ve Parti Meclisi toplantısı 6 Aralık tarihinde yapıldı. Toplantıda 7'si büyükşehir 17 ilin belediye başkanlarının da dahil olduğu 212 aday belirlendi.
212 adayın isimleri şöyle:
"Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi Beytullah Tota, Afyonkarahisar Bayat Belediyesi Hüseyin Özaktan, Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediyesi Mehmet Ali Sakal, Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediyesi Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Barış Can, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediyesi Hasan Damar, Adıyaman Merkez Kömür Belediyesi Murat Yapık, Ağrı Hamur Belediyesi Muzaffer Ademi, Aksaray Eskil Eşmekaya Belediyesi Turgay Eşmekaya, Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Eren Özdaş, Aksaray Sultanhanı Belediyesi Ahmet Karacaer, Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra Özyol (mevcut başkan), Amasya Hamamözü Belediyesi Mustafa Erge, Ankara Kalecik Belediyesi Hamza Alper Gümüş, Antalya Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz, Ardahan Merkez Faruk Demir, Artvin Borçka Belediyesi Ercan Orhan, Artvin Yusufeli Belediyesi Barış Demirci, Artvin Ardanuç Belediyesi Yıldırım Demir (mevcut başkan), Aydın Germencik Belediyesi Fuat Öndeş, Aydın Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran Erden, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu (mevcut başkan), Balıkesir Karesi Belediyesi Levent Tellioğlu, Balıkesir Sındırgı Belediyesi Tuncay Öztürk, Balıkesir Gömeç Belediyesi Mehmet İrem Himam, Balıkesir Gönen Belediyesi İbrahim Palaz, Batman Beşiri İkiköprü Belediyesi Yalçın Kaya, Batman Kozluk Bekirhan Belediyesi Hasan Sönmezsoy, Batman Merkez Balpınar Belediyesi Kemal Demir, Batman Sason Yücebağ Belediyesi Uğur Atalay, Bilecik Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat Bakkacıoğlu, Bilecik Bozüyük Dodurga Belediyesi Yusuf Yiğit, Bilecik Merkez Semih Şahin, Bilecik Osmaneli Belediyesi Faik Üstün, Bilecik Pazaryeri Belediyesi İbrahim Torun, Bilecik Yenipazar Belediyesi Gönül Kaya, Bingöl Adaklı Belediyesi Şahin Işın, Bingöl Solhan Belediyesi Ertan Turgut, Bitlis Ahlat Belediyesi Mazlum Şahin, Bitlis Ahlat Ovakışla Belediyesi Faik Kartal, Bolu Kıbrıscık Belediyesi Emin Tekemen, Burdur Çeltikçi Belediyesi Ahmet Bozdağ, Burdur Karamanlı Belediyesi Turgut Yasa, Burdur Yeşilova Belediyesi Mümtaz Şenel, Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediyesi Şefik Ay, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediyesi Erdal Doğan, Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Cengiz Balkan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Ülgür Gökhan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi Birol Arslan, Çankırı Merkez Mustafa İbişoğlu, Çankırı Şabanözü Belediyesi Zeki Göktaş, Çorum Merkez Özgür Kılıç, Çorum Alaca Belediyesi Sedat Genç, Çorum Ortaköy Belediyesi Muzaffer Tüzün, Denizli Bekilli Belediyesi Türkan Keyik, Denizli Bozkurt Belediyesi Birsen Çelik (mevcut başkan), Denizli Sarayköy Belediyesi Cengiz Demirci, Denizli Buldan Belediyesi Hikmet Şenözen, Edirne Havsa Belediyesi Oğuz Tekin (mevcut başkan), Edirne İpsala Esetçe Belediyesi İbrahim Örs (mevcut başkan), Edirne Keşan Beyendik Belediyesi Muhammet Örnek, Edirne Meriç Küplü Belediyesi Gökmen Altay, Edirne Meriç Belediyesi Erol Dübek, Edirne Süloğlu Belediyesi Mehmet Ormankıran (mevcut başkan), Edirne Meriç Subaşı Belediyesi Ersöz Zünbül, Edirne Merkez Recep Gürkan (mevcut başkan), Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediyesi Serdar Atalay, Edirne Uzunköprü Belediyesi Özlem Becan, Elazığ Karakoçan Belediyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ Ağın Belediyesi Samiye Genç, Erzincan Merkez Çağlayan Belediyesi Çetin Çay (mevcut başkan), Erzincan Merkez Mollaköy Belediyesi Kemal Şengül (mevcut başkan), Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediyesi Haydar Polat (mevcut başkan), Erzurum Palandöken Belediyesi Edip Cengiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen (mevcut başkan), Giresun Alucra Belediyesi Yunus Ekşi, Giresun Bulancak Belediyesi Necmi Sıbıc, Giresun Dereli Belediyesi Aytekin Karakayalı, Giresun Görele Belediyesi Özkan Dural, Gümüşhane Kelkit Belediyesi Osman Yeğin, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Haydar İkizer, Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi İlhami Bozan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş (mevcut başkan), Hatay Reyhanlı Belediyesi Nihat Dağ, Hatay Payas Belediyesi Ali Oğuz, Iğdır Aralık Belediyesi Zafer Bayat, Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Cafer Dalga, Iğdır Tuzluca Belediyesi Abdullah Çinibulak, Karabük Yenice Belediyesi Sabri Cebecik, Karaman Ermenek Belediyesi Mustafa Bahçeli, Karaman Ermenek Güneyyurt Belediyesi Kerim Civil, Karaman Ermenek Kazancı Belediyesi Uğuz Tekin (mevcut başkan), Karaman Merkez Emin Ege, Kars Selim Belediyesi İlyas Barışkoç, Kars Sarıkamış Belediyesi Turgut Yurdakul, Kastamonu Azdavay Belediyesi Mehmet Emin Tuncay, Kastamonu Cide Belediyesi Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi Ahmet Kesim, Kayseri Melikgazi Belediyesi Sema Karaoğlu, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Mehmet Bayraklı, Kırklareli Vize Belediyesi Ercan Özalp, Kırklareli Vize Çakıllı Belediyesi Gökhan Karabulut, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediyesi Ender Sevinç, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediyesi Serdar Türker (mevcut başkan), Kırklareli Demirköy Belediyesi Mesut Özkul, Kırklareli Demirköy İğneada Belediyesi Tahir Işık, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Mustafa Nalbant (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi Sertaç Balyemez (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Karahalil Belediyesi Aykut Yakut, Kırklareli Merkez İnece Belediyesi Şahabettin Vardar (mevcut başkan), Kırklareli Merkez Kavaklı Belediyesi Bayram Pehlivan, Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediyesi Mustafa Altıntaş (mevcut başkan), Kırklareli Kofçaz Belediyesi Mehmet Balcı (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Belediyesi Abdullah Hacı (mevcut başkan), Kırşehir Boztepe Belediyesi Hüseyin Takan, Kırşehir Merkez Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Akpınar Belediyesi Şükrü Turgut, Kırşehir Kaman Belediyesi Aydın Yaman, Kocaeli Kartepe Belediyesi Cumhur Karakadılar, Kocaeli Çayırova Belediyesi Selahattin Kaya, Kocaeli Gebze Belediyesi Recep Dursun, Konya Ereğli Belediyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Malatya Büyükşehir Soner Gökçe, Malatya Akçadağ Belediyesi Mustafa Korkmaz, Malatya Arguvan Belediyesi Mehmet Kızıldaş (mevcut başkan), Malatya Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Malatya Doğanyol Belediyesi Gündüz Cengiz, Malatya Hekimhan Belediyesi Turan Karadağ, Malatya Kuluncak Belediyesi Mustafa Yıldız, Malatya Yazıhan Belediyesi Niyazi Akıncı, Manisa Ahmetli Belediyesi Mehmet Eryürek, Manisa Akhisar Belediyesi Besim Dutlulu, Manisa Turgutlu Belediyesi Çetin Akın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Süleyman Sarı, Mardin Artuklu Belediyesi Veysi Kara, Mardin Dargeçit Belediyesi Muhammed Günel, Mardin Derik Belediyesi Orhan Çaplık, Mardin Kızıltepe Belediyesi Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin Mazıdağı Belediyesi Adem Denli, Mardin Midyat Belediyesi İdris Taş, Mardin Nusaybin Belediyesi Şeyhmus Doğan, Mardin Ömerli Belediyesi Şakir Altındağ, Mardin Savur Belediyesi Şükrü Adal, Mardin Yeşilli Belediyesi Mehmet Nuri Çoğala, Muğla Büyükşehir Osman Gürün (mevcut başkan), Muğla Dalaman Belediyesi Muhammet Şaşmaz (mevcut başkan), Muğla Datça Belediyesi Gürsel Uçar (mevcut başkan), Muğla Kavaklıdere Belediyesi Kenan Ay, Muğla Menteşe Belediyesi Bahattin Gümüş (mevcut başkan), Muğla Milas Belediyesi Muhammet Tokat (mevcut başkan), Muğla Ula Belediyesi Ümit Karaaslan (mevcut başkan), Muş Bulanık Uzgörür Belediyesi Miras Arslan, Muş Korkut Belediyesi Atıf Demirtaş, Nevşehir Avanos Belediyesi Celal Alper İbaş, Nevşehir Kozaklı Belediyesi Bülent Öcal, Nevşehir Avanos Çalış Belediyesi Mustafa Ateş, Niğde Bor Kemerhisar Belediyesi Ramazan Oya, Niğde Çiftlik Divarlı Belediyesi Ercan Çavdar, Ordu Çamaş Belediyesi Ahmet Kesik, Ordu Perşembe Belediyesi Ata Alkan, Ordu Mesudiye Belediyesi Yavuz Ekşi, Osmaniye Merkez Cevdetiye Belediyesi Erol Körce, Rize Pazar Belediyesi Kazım Balta, Sakarya Karasu Belediyesi Kerem Erksoy, Sakarya Ferizli Belediyesi Rüstü Yüksek, Samsun Vezirköprü Belediyesi Onur Bayburtlu, Siirt Kurtalan Belediyesi Necat Ayaz, Siirt Merkez Gökçebağ Belediyesi Abdülkerim Karataş, Siirt Şirvan Belediyesi Mehmet Utağ, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Sinan Kılıç, Şanlıurfa Bozova Belediyesi Şıhmüslim Bayar, Sinop Ayancık Belediyesi Hayrettin Kaya, Sinop Merkez Barış Ayhan, Şırnak Uludere Belediyesi Salih Tanık, Sivas Akıncılar Belediyesi Necati Us, Sivas Altınyayla Belediyesi Nurettin Çiftçi, Sivas Divriği Belediyesi Hakan Gök (mevcut başkan), Sivas Ulaş Belediyesi Murat Sulakcı, Sivas Yıldızeli Belediyesi Bülent Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak (mevcut başkan), Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay (mevcut başkan), Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İrfan Mandalı (mevcut başkan), Tekirdağ Malkara Belediyesi Ulaş Yurdakul (mevcut başkan), Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi İbrahim Uyan (mevcut başkan), Tokat Almus Ataköy Belediyesi Servet Durmuş (mevcut başkan), Tokat Reşadiye Belediyesi Yusuf Duran, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Emin Uludüz, Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Ramis Uzun, Trabzon Of Belediyesi Hilmi Saral, Trabzon Maçka Belediyesi Musa Turan, Trabzon Hayrat Belediyesi Ahmet Hasan Çebioğlu, Trabzon Düzköy Belediyesi Fehmi Köroğlu, Tunceli Merkez Yusuf Kenan Aydın, Tunceli Nazımiye Belediyesi Cafer Kırmızıçiçek (mevcut başkan), Tunceli Ovacık Belediyesi Mustafa Sarıgül, Tunceli Pülümür Belediyesi Müslüm Tosun (mevcut başkan), Uşak Banaz Belediyesi Ahmet Olgay Altındağ, Uşak Sivaslı Belediyesi Hürriyet Şafak, Uşak Sivaslı Tatar Belediyesi Yusuf Ceylan, Van Bahçesaray Belediyesi Hasan Rahmi Kızıl, Van Özalp Belediyesi Oktay Sağlam, Van Saray Belediyesi Şaban Günbaş, Yalova Altınova Tavşanlı Belediyesi Salim Ay, Yalova Termal Belediyesi Gülsen Büker, Yalova Çiftlik Köy Taşköprü Belediyesi Nedret Gülen (mevcut başkan), Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediyesi Cemil Olcay, Yalova Altınova Belediyesi Yasemin Fazlaca, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi Ali Ayık, Yozgat Çandır Belediyesi Tayyar Erdoğan, Zonguldak Çaycuma Belediyesi Bülent Kantarcı (mevcut başkan), Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediyesi Ahmet Kırnapcı, Zonguldak Çaycuma Filyos Belediyesi Ahmet Gerçek Ülger.
İL İLÇE ADAY İSMİ
1 Adana İmamoğlu Kasım Karaköse
2 Adana Tufanbeyli Ahmet Aktürk
3 Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Mahmut Alan
4 Adıyaman Tut Mehmet Kılıç Chp Belediyesi
5 Adıyaman Besni Şambayat Nejdet Arıcı Mevcut Başkan
6 Adıyaman Besni Vakkas Acar Kesmetepe Bel. Bşk
7 Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman
8 Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu
9 Ağrı Tutak Erkan Sayan
10 Ağrı Taşlıçay Kubbettin Tekgül
11 Aksaray Merkez Taşpınar Cihan Yüksel Mevcut Başkan
12 Aksaray Merkez Yeşiltepe Tahsin Çelik Mevcut Başkan
13 Aksaray Merkez Yeşilova Sibel Muştu
14 Amasya Merzifon Alp Kargı Mevcut Başkan
15 Ankara Çankaya Alper Taşdelen Mevcut Başkan
16 Ankara Yenimahalle Fethi Yaşar Mevcut Başkan
17 Ankara Elmadağ Adem Barış Aşkın
18 Antalya Manavgat Sükrü Sözen Mevcut Başkan
19 Antalya Kemer Mustafa Gül Mevcut Başkan
20 Ardahan Göle Köprülü Engin Sarıkaya
21 Artvin Kemalpaşa Ergül Akçiçek Mevcut Başkan
22 Aydın Koçarlı Mutlu Öztürk Mevcut Başkan
23 Balıkesir Balya Orhan Gaga
24 Balıkesir Havran Bedri Şahin
25 Balıkesir Manyas Tancan Barçın Mevcut Başkan
26 Balıkesir Burhaniye Ali Kemal Deveciler
27 Bartın Kurucaşile Nergis Kartal
28 Batman Gercüş Hamdiye Öner
29 Batman Hasankeyf Orhan Cihan
30 Batman Beşiri Genco Özel
31 Batman Kozluk Savaş Durmaz
32 Batman Sason Adnan Yaşar
33 Bilecik İnhisar Ayhan Ödübek
34 Bingöl Yayladere Sabri Akyürek Mevcut Başkan
35 Bingöl Yedisu Veysel Yaygan
36 Bingöl Kiğı Yılmaz Gündüz Mevcut Başkan
37 Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı
38 Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş
39 Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin
40 Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri
41 Burdur Bucak Kızılkaya Şeref Coşar
42 Bolu Mengen Turhan Bulut Mevcut Başkan
43 Bolu Mudurnu Mehmet İnegöl Mevcut Başkan
44 Bolu Yeniçağa Adnan Güngör
45 Bolu Dörtdivan İlyas Özalp
46 Bursa Orhangazi Şaban Çetin Çoklar
47 Bursa Harmancık Ahmet Tufan
48 Bursa Orhaneli Vildan Koç
49 Çanakkale Çan Bülent Öz
50 Çanakkale Çan Terzialan Feride Demirbaş
51 Çanakkale Ayvacık Mesut Bayram
52 Çanakkale Ezine Halil Büyükerol
53 Çanakkale Lapseki Çardak Metin Semerci
54 Çankırı Eldivan Afife Ülkü Kavalalı
55 Çankırı Kurşunlu Tevfik Metin Aktaş
56 Denizli Serinhisar Hüseyin Gemi
57 Denizli Çivril Ömer Köseoğlu
58 Denizli Pamukkale Ahmet Divarcı
59 Denizli Güney Mustafa Urtekin
60 Diyarbakır Çüngüş Muhiddin Yıldırım
61 Düzce Akçakoca Fikret Albayrak
62 Düzce Gölyaka Abdullah Şahin
63 Eskişehir Han Erdal Şanlı Mevcut Başkan
64 Eskişehir Mahmudiye İshak Gündoğan Mevcut Başkan
65 Eskişehir Odunpazarı Kazım Kurt Mevcut Başkan
66 Eskişehir Tepebaşı Ahmet Ataç Mevcut Başkan
67 Gaziantep Karkamış Ali Doğan
68 Gaziantep Araban Hasan DOĞRU
69 Giresun Tirebolu Burhan Takır
70 Giresun Eynesil Ahmet Latif Karadeniz
71 Gümüşhane Şiran Hüseyin Kaya
72 Hatay Antakya Hikmet Hatunoğlu
73 Kahramanmaraş Andırın Ahmet Rüzgar
74 Kahramanmaraş Elbistan Onur Gürbüz
75 Kars Arpaçay Enver Akkaya
76 Kars Susuz Oğuz Yantemur
77 Kastamonu Devrekani İlhan Tuncer
78 Kastamonu Bozkurt Güvenç Demirezen
79 Kayseri Bünyan Mustafa Naldız
80 Kayseri Felahiye Kerim Karakoç
81 Kocaeli Darıca Yakup Törk
82 Kocaeli Karamürsel Ahmet Çalık
83 Karabük Yenice Yortanpazarı İsmail Elemen
84 Kütahya Dumlupınar Zekeriya Yılmaz
85 Kütahya Domaniç Mustafa Temel Ergün
86 Kütahya Domaniç Çukurca Ceyhun Ergün
87 Kütahya Altıntaş Doğan Akbunar
88 Kırıkkale Sulakyurt Tamer Cihan
89 Ordu Fatsa Ahmet Canbaz
90 Ordu Aybastı Özdilek Aydoğan
91 Ordu Gölköy Cengiz Sarıyer
92 Ordu Akkuş Bayram Görür
93 Sakarya Serdivan Zafer Kazan
94 Sakarya Karapürçek Nizamettin Yıldız
95 Samsun Yakakent Ramazan Şensoy
96 Samsun Çarşamba Altan Karabulut
97 Sinop Erfelek Muzaffer Şimşek Mevcut Başkan
98 Sinop Gerze Osman Belovacıklı Mevcut Başkan
99 Sivas Gemerek Çepni Gülbeden Yüksel Chp Belediyesi
100 Sivas İmranlı Murat Açıl
101 Sivas Şarkışla Ayfer Temel
102 Şanlıurfa Hilvan Abuzer Bebe
103 Şanlıurfa Akçakale Ahmet Geçit
104 Şanlıurfa Halfeti Ekrem Morçiçek
105 Şanlıurfa Suruç Kemal Eşsiz
106 Şanlıurfa Harran Mehmet İngin
107 Şanlıurfa Viranşehir Şehmus Dodukanlıoğlu
108 Tunceli Mazgirt Akpazar Cemal Bulut
109 Tunceli Hozat Seyfi Geyik Chp Belediyesi
110 Tunceli Mazgirt İsmail Toprak
111 Uşak Eşme Yılmaz Tozan
112 Uşak Sivaslı Pınarbaşı Naci Akyürek Mevcut Başkan
113 Uşak Sivaslı Selçikler İbrahim Kökçü
114 Uşak Eşme Yeleğen Feyzi Kaya Mevcut Başkan
115 Uşak Banaz Kızılcasöğüt Ömer Biçer Mevcut Başkan
116 Van Çaldıran Muhamed Aladağ
117 Yalova Armutlu Ali Çetinkaya
118 Yalova Altınova Kaytazdere Ali Kangal Mevcut Başkan
119 Yalova Altınova Subaşı Turan Canbay
120 Yalova Çınarçık Avni Kurt Mevcut Başkan
121 Yalova Çınarcık Koru Kamil Yaman Mevcut Başkan
122 Yalova Çiftlikköy Nedim Güler
123 Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Hayrettin Çataklı
124 Zonguldak Çaycuma Saltukova Alim Genç
125 Zonguldak Alaplı Gümeli Ahmet Saydam Mevcut Başkan
126 Zonguldak Kozlu Cengiz Bank
127 Zonguldak Merkez Beycuma Hayati Açıkgöz
128 Zonguldak Kilimli Ali Aslan Kılıç Mevcut Başkan
129 Zonguldak Kilimli Çatalağzı Adnan Akgün Mevcut Başkan
130 Balıkesir BŞB Ahmet Akın Milletvekili
131 Artvin Merkez Demirhan Elçin
132 Batman Merkez Enver Erdem
133 Bingöl Merkez Vahdettin Uzunyayla
134 Gümüşhane Merkez Bedri Ağaç
135 Uşak Merkez Asım Kalelioğlu
136 Erzincan Merkez İsmail Taş
137 Karabük Merkez Mehmet Durum
138 Burdur Merkez Ali Orkun Ercengiz Mevcut Başkan
139 Giresun Merkez Kerim Aksu Mevcut Başkan
140 Yalova Merkez Vefa Salman Mevcut Başkan
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