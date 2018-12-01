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AK Parti Manisa belediye başkan adayları 2019 kim?

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde aday olacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adaylarının sayısı 60 oldu. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Manisa belediye başkan adayları yer almazken AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Manisa belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başlandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:07
AK Parti Manisa belediye başkan adayları 2019 kim?

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde aday olacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adaylarının sayısı 60 oldu. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Manisa belediye başkan adayları yer almazken AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Manisa belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu, ne zaman belli olacak? soruları araştırılmaya başlandı.

Türkiye’de takvimler 31 Mart 2019 Pazar gününü gösterdiğinde vatandaşlar yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler yerel seçimlerde gösterecekleri adayları belirlemek için çalışmalara devam ediyor. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Cumhur İttifakı’yla seçimlere girecek. AK Parti ile MHP bazı illerde aday göstermeyi birbirlerinin adaylarını destekleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Manisa yer almadı. AK Parti’nin Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı merak konusu olurken, AK Parti Manisa'da kimi aday göstereceği henüz kesinlik kazanmadı.

Erdoğan ‘MHP’ye bir jest olabilir mi?’ sorusuna ise, “Bizim de var bizim de benzer şeylerimiz var eğer karşılıklı bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” demişti. Erdoğan’ın jest mesajıyla AK Parti’nin Manisa'da aday çıkartıp çıkartmayacağı merak konusu. 

MHP Manisa adayını açıkladı

MHP Manisada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun'ü aday göstereceğini daha önceden açıklamıştı. 

Manisa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHP adayı Özgür Özel % 18.3

Manisa 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 40.2  milletvekili sayısı 5

CHP % 26.3 milletvekili sayısı 3

İYİ Parti % 13.6 milletvekili sayısı 1

MHP % 11.5 milletvekili sayısı 1

HDP % 7

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 17:07
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