AK Parti Kastamonu belediye başkan adayı Tahsin Babaş kimdir?

Tahsin Babaş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu’da tamamlamıştır. Gazipaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Kastamonu Teknik Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile başlamıştır. Daha sonra aynı üniversitede İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.1989 yılında Kastamonu Belediyesi’nde memuriyet hayatına başlamış ve 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak görev yapmıştır.

1999 yılından itibaren Kastamonu Belediyesi’nin kurucu KASKİ (Kastamonu Su ve Kanalizasyon İdaresi) Müdürü olarak görevine devam etmiş ve 2013 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Ayrıca 2009 yılında KASKİ Müdürlüğü’ne ek olarakFen İşleri Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. Tahsin Babaş’ın görev süresi boyunca Kastamonu Belediyesi’nde birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Bu projeler arasında içme suyu şebeke yapım projeleri, kanalizasyon şebeke yapım projeleri, yağmur suyu şebeke yapım projeleri, atık su arıtma tesisleri, baraj yapım projeleri, park yapım projeleri ve ulaşım düzenleme projeleri bulunmaktadır.

Ayrıca dış kaynaklı projelerde de görev almıştır, örneğin Alman KFW Bankası ile işbirliğiyle gerçekleşen içme suyu ve kanalizasyon altyapısı fizibilite projesi ve Avrupa Birliği İPA fonu destekli Entegre Su Projesi gibi büyük projelerde rol almıştır.2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı olarak Kastamonu Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Belediye başkanlığı döneminde de çeşitli projeleri hayata geçirerek ödüller kazanmıştır. Tahsin Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.