Takım kökten değişecek! Fenerbahçe'de sezon sonu büyük temizlik
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük revizyon başladı. Sarı-lacivertlilerde 10 isimle yolların ayrılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE SEZON SONU BÜYÜK TEMİZLİK: TAM 10 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Sarı-lacivertliler önce yeni başkanını seçecek ardından yeni sezonun kadro planlamasına geçilecek. Fenerbahçe'de yeni yönetimden bağımsız yola devam edilmeyecek isimler netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...
HAYAL KIRIKLIĞI İLE GEÇEN SEZON Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonu hayal kırıklığı ile sona erdi. Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turu etabında veda eden sarı-lacivertliler kupada Konyaspor'a yenilerek elenmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon Galatasaray'a karşı kazanılan Süper Kupa ise moral oldu.
GÖZLER KONGREYE ÇEVRİLDİ Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a çevrildi. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen başkan adaylıklarını duyuran iki isim oldu.
YENİ YÖNETİMİ BEKLEYEN ZORLU SÜREÇ Şampiyonluk hedefini bir kere daha ıskalayan Fenerbahçe’yi yine zorlu bir süreç bekliyor. Önce başkanını bulacak olan sarı lacivertliler, 22 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak, transferlerini yapacak ve yeni kimliğine bürünecek. Ancak kadro kurmak için tam 40 kişilik futbolcu ekibinde ciddi bir temizlik gerekiyor.
EDSON ALVAREZ İLE YOLLAR AYRILDI Fenerbahçe’nin kadrosunda kiralık olarak yer alan Edson Alvarez’le yollar ayrılırken, farklı takımlarda kiralık oynayan 12 oyuncunun durumu netleştirilecek. Bu isimlerden sadece beşinin satın alma opsiyonu bulunuyor.
İRFAN CAN VE DIEGO CARLOS KALACAK Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İrfan Can Eğribayat’ın Samsun’da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos’un bonservisini almak istiyor. Amrabat’ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok.
İŞTE GİDECEKLER VE KALACAKLAR Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor. Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca’nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı. Oosterwolde, Brown, Fred, Nene’ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.
