SON DAKİKA
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’daki Hiyam, Bint Cubeyl ve Tayba gibi kritik bölgelerde pusuda bekleyen Hizbullah güçleri, işgalci birlikleri, askeri araçları ve bir karargahı dron ve roketlerle tam isabetle vurdu.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail askerlerini ve askeri hedefleri hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılara bugün en az 9 kez karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki Hiyam, Bint Cubeyl, Deyr Suryan, Reşaf ve Tayba bölgelerinde İsrail askerleri ile orduya ait araçlar, iş makineleri ve bir karargahın dron ve roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

