Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), son 10 yılda Türkiye’ye 25 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. IFC Türkiye Direktörü Lisa Kaestner, ekonomik dalgalanmalara rağmen üretim, lojistik, enerji ve ihracat odaklı yatırımlara hız verildiğini söyledi. Türkiye’nin IFC küresel portföyünde en büyük üçüncü ülke olması ise dikkat çekti.

Küresel ekonomide faiz baskısı, likidite sıkışıklığı ve artan finansman maliyetleri yatırımcıları temkinli davranmaya iterken, Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü Lisa Kaestner, IFC’nin son 10 yılda Türkiye’ye 25 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını duyurdu.

Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren IFC’nin, Türkiye’yi küresel portföyünde en büyük üçüncü ülke olarak konumlandırdığı belirtildi. Kaestner, özellikle üretim, lojistik, enerji altyapısı ve ihracat kapasitesini artıracak projelere öncelik verdiklerini ifade etti.

 

İSTİHDAM VE ÜRETİM ODAKLI YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Kaestner, ekonomik oynaklığın arttığı mevcut dönemde yalnızca finansman sağlamadıklarını, aynı zamanda şirketlerin verimliliklerini artıracak uzun vadeli projelere destek olduklarını söyledi. IFC’nin yatırımlarının; istihdam yaratma, ihracatı güçlendirme ve sanayide dönüşümü hızlandırma amacı taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda;

  • Arçelik için AR-GE, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları,
  • Enerjisa için enerji altyapısının güçlendirilmesi,
  • İş Bankası tarafından ihraç edilen dijital tahvile 100 milyon dolarlık yatırım gibi kritik adımların devreye alındığı açıklandı.

IFC’nin özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı destekleyen finansman modellerine ağırlık verdiği belirtildi.

 

“KRİZ DÖNEMLERİNDE ÖZEL SERMAYEYİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ”

Lisa Kaestner, IFC’nin en önemli rollerinden birinin özel sermayeyi harekete geçirmek olduğunu belirterek, büyük ölçekli yatırımlarda “çapa yatırımcı” görevi üstlendiklerini söyledi. Bu model sayesinde uluslararası yatırımcıların Türkiye projelerine daha güçlü şekilde dahil olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Özellikle sanayi modernizasyonu, temiz enerji, lojistik ve altyapı projelerinde uzun vadeli finansmanın kritik önemde olduğuna dikkat çeken Kaestner, “Şirketler doğru yapılandırılmış finansmana eriştiğinde hem büyüyor hem de istihdamı koruyabiliyor” ifadelerini kullandı.

IFC’nin destek verdiği projeler arasında Şişecam’ın güneş camı ve düz cam üretim kapasitesini artırmaya yönelik Eurobond ihracı da yer aldı. Kurumun, ticari bankalar ve uluslararası yatırımcılarla birlikte hareket ederek Türkiye’deki özel sektör yatırımlarını büyütmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Mesut Sarp

Sonuçta dinimizde haram olan faizle Türkiye'ye kredi vermiş. Zaten faiz õdentilerimiz yılda 500 milyar doların üstünde. Faiz õdenti taksitleri altında eziliyoruz. Bide övünüyoruz. Züğürt tesellisi!
