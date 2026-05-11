Targovişte’de yeni bir korku nizamı... Mehmed: Fetihler Sultanı büyük heyecana gebe...
TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, heyecan verici sekseninci bölümüyle 12 Mayıs (yarın) akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak?
Fatih Sultan Mehmed Han, Targovişte yolunda aldığı ağır kayıpların yükünü taşırken, ordusunu yeniden toparlamaya çalışır. Evrenosoğlu Ali Bey’in şehadeti yalnız akıncıların değil, tüm ordunun bağrında kapanmaz bir yara açmıştır. Mehmed, bir yandan Vlad’ın kurduğu kanlı düzenini bozmak isterken, diğer yandan da ordu içinde büyüyen öfke ve intikam hissini kontrol altında tutmaya çalışır. Ancak bu sefer herkes için sadece bir fetih değil, hesaplaşma seferidir.
Vlad ise Targovişte’de yeni bir korku nizamı kurmaktadır. Şehirde kurduğu dehşet düzeniyle Osmanlı ordusunun iradesini kırmayı hedefleyen Vlad, Mehmed’i kendi karanlığına çekmek ister. Öte yandan Karamanoğlu Süleyman, Eflak saraydaki yerini sağlamlaştırırken attığı adımlarla hem Osmanlı tarafında hem de Vlad’ın çevresinde dengeleri değiştirecek bir oyunun kapısını aralar. Mehmed’in en güvendiği isimlerden biri hakkında ortaya çıkan şüphe ise, otağda büyük bir kırılmanın fitilini ateşler.
Bütün bunların ortasında Şehzade Mustafa ile Şehzade Beyazıd arasındaki gerilim daha da görünür hale gelirken, Kurtçu Doğan Ağa ve akıncılar Evrenosoğlu’nun intikamı için yemin eder. Mehmed’in vereceği karar yalnız savaşın değil, devletin geleceğini de belirleyecektir. Peki Mehmed Han, Vlad’ın karanlık oyununu bozabilecek midir? Yoksa düşman, Osmanlı ordusunu kendi öfkesiyle mi vuracaktır?
"Mehmed: Fetihler Sultanı" heyecan dolu yeni bölümüyle 12 Mayıs Salı akşamı TRT 1'de...
