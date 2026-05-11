Targovişte’de yeni bir korku nizamı... Mehmed: Fetihler Sultanı büyük heyecana gebe...

Fatih Sultan Mehmed Han, Targovişte yolunda aldığı ağır kayıpların yükünü taşırken, ordusunu yeniden toparlamaya çalışır. Evrenosoğlu Ali Bey’in şehadeti yalnız akıncıların değil, tüm ordunun bağrında kapanmaz bir yara açmıştır. Mehmed, bir yandan Vlad’ın kurduğu kanlı düzenini bozmak isterken, diğer yandan da ordu içinde büyüyen öfke ve intikam hissini kontrol altında tutmaya çalışır. Ancak bu sefer herkes için sadece bir fetih değil, hesaplaşma seferidir.