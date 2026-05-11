SON DAKİKA
Balıkesir'de müzik cinayeti!

Balıkesir'de müzik cinayeti!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulup öldürülen İsmail Süzan'ın cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan kaynak ustası A.T. (50) ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan (46) arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

7 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.T., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti.

Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

