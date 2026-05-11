SON DAKİKA
Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li belediye yönetimlerini hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Belediyelerdeki harcamalar ve son dönemde yargıya taşınan iddialar üzerinden eleştirilerini sıralayan Baykal, vatandaşın ödediği vergilerin nerelere gittiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Baykal, paylaşımında belediye seçimlerinin ve yapılan zorunlu ödemelerin perde arkasında farklı amaçlar yattığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Zenginleşme ve lüks tüketim aracı"

"Belediye seçimlerinde belediye başkanlarını neden seçtiğimizi öğrendik. Belediyelere yaptığımız zorunlu ödemelerle; o belediye başkanını, partisindeki üst düzey siyasetçileri zenginleştirmek, başkanların ve siyasetçilerin eşlerine, sevgililerine lüks çantalar alabilmek için seçmişiz."

Anneler Günü ve hediyeler göndermesi

Açıklamalarının devamında, belediyelere yönelik açılan davaların bir "fren" mekanizması oluşturduğunu savunan Baykal, lüks harcamaların bu sayede sekteye uğradığını belirtti. Baykal’ın mesajındaki dikkat çeken diğer noktalar şunlar oldu:

  • Dava Süreçleri: Belediyelere açılan davalar olmasaydı, Anneler Günü gibi özel günlerde çok daha fazla lüks hediyenin halkın parasıyla dağıtılacağını iddia etti.
  • Hizmet Eleştirisi: Başkanların ve vekillerin, davalar sayesinde AVM'lerde çanta aramayı bırakıp "üç beş boru döşemeye" yani asıl işleri olan belediyecilik hizmetlerine odaklanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Aslı Baykal'ın bu çıkışı, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminin bu ağır suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Yorumlar

KOCA CHP CAMIASINDAN BASKA HELAL SUT EMMISCDURUST CESUR YUREK YOK MUDUR 'HIRSIZA HIRSIZ, KRALA CIPLAK" DIYEBILECEK.

nerede ESKI CHP LILER? BUNLARI NORMAL CHP VE ATATURKCULUK VE KAIKLIK VE CAGDASLIK VE DEVLETCILIK VS VS CHP NIN 6 OK ILKELERINDEN MI ZANNEDIYORLAR ACABA ... SIIRE-SLOGANA-ISTISMARA GELUNCE MANGALDA KUL BIRAKMAYAN ANITKABIRDEKI CIPLAK OGRETMENLER VE DESTEKCILERI NEREDE...UTANMIYOR MUSUNUZ HIC OMURGASIZLIKTAN

davut

babasınıda sevmezdim
+90 (553) 313 94 23