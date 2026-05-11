Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık!

Baykal, paylaşımında belediye seçimlerinin ve yapılan zorunlu ödemelerin perde arkasında farklı amaçlar yattığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Zenginleşme ve lüks tüketim aracı"

"Belediye seçimlerinde belediye başkanlarını neden seçtiğimizi öğrendik. Belediyelere yaptığımız zorunlu ödemelerle; o belediye başkanını, partisindeki üst düzey siyasetçileri zenginleştirmek, başkanların ve siyasetçilerin eşlerine, sevgililerine lüks çantalar alabilmek için seçmişiz."

Anneler Günü ve hediyeler göndermesi

Açıklamalarının devamında, belediyelere yönelik açılan davaların bir "fren" mekanizması oluşturduğunu savunan Baykal, lüks harcamaların bu sayede sekteye uğradığını belirtti. Baykal’ın mesajındaki dikkat çeken diğer noktalar şunlar oldu:

Dava Süreçleri: Belediyelere açılan davalar olmasaydı, Anneler Günü gibi özel günlerde çok daha fazla lüks hediyenin halkın parasıyla dağıtılacağını iddia etti.

Hizmet Eleştirisi: Başkanların ve vekillerin, davalar sayesinde AVM'lerde çanta aramayı bırakıp "üç beş boru döşemeye" yani asıl işleri olan belediyecilik hizmetlerine odaklanmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Aslı Baykal'ın bu çıkışı, sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, CHP yönetiminin bu ağır suçlamalara nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.