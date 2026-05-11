Vehbi Korkutata muhalefete seslendi: Ya şanlı yürüyüşte yer alacaksınız ya da...

Araştırmacı gazeteci-yazar Vehbi Korkutata, kaleme aldığı dikkat çeken yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki mesajlarını değerlendirdi. Türkiye’nin küresel siyasetteki konumuna vurgu yapan Korkutata, dış politikadaki gelişmelere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Korkutata’nın değerlendirmesi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son 24 saatte adeta dünyanın üzerine bir kova soğuk su döktüler. Kovaya bolca buz da koydular.

Bütün dünya, “Hayırdır, ne oluyor? Bizim suçumuz nedir?” dedi.

Ben de Yeni Akit okuyucularına onların suçunu anlatayım.

Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli bir araya gelerek birebir görüşme yaptılar. Belli ki kendi aralarında görev taksimi yapmışlar. Birisi demiş ki, “Ben Avrupa Birliği’ni alayım, sen istersen İsrail, Yunanistan ve Fransa’yı al.”

Başkan Erdoğan kürsüye çıktı ve “Ey Avrupa Birliği” diyerek söze başladı. Açtı ağzını, yumdu gözünü; bütün Avrupa Birliği’ne adeta doğduğuna pişman etti.

“Ey Avrupa Birliği, bana bakın” dedi. “Mesele sizin nerede durduğunuz değil, bizim nerede durduğumuzdur. Mesele Ankara’nın nerede dur dediğidir. Mesele bizim sizin yanınızda olmamız değil, sizin gelecekteki dünyanızda kimin tarafında olacağınızdır. Ya bizim yanımızda olacaksınız ya da gelecekteki dünyanızda yok olup kaybolacaksınız. Biz olmadan siz bir hiçsiniz ve hiçbir özelliğiniz yok. Artık size verdiğimiz tavizler de bitti.”

“Bundan böyle, ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığınız ve başınız sıkışınca yardım diye yalvardığınız eski Türkiye yok artık. Yüzümüze gülüp arkamızdan oyunlar kurduğunuz dönem sona erdi” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüden indi, ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. Sert bir üslupla konuşarak, “Bana bak Fransa, bana bak Macron” dedi. “Belli ki sen kendini Napolyon yerine koyuyorsun. Sen kim, Napolyon kim? Aklını başına al. Sert kayaya çarpılacaksın.”

“Güney Kıbrıs, belli ki Avrupa Birliği beni korur diye romantik hayaller kuruyorsun. Sen değil, Avrupa Birliği ve bütün dünya birleşse seni bizim elimizden alamazlar” dedi.

“Ey Yunanistan, belli ki yanlış kişilere güveniyor ve arkanı yanlış kişilere yaslıyorsun. Bize yanlış kişiler yanaşamaz.”

“Ey İsrail, attığınız yanlış adımlara dikkat edin. Sonunuz yakındır, demedi demeyin.”

“Geç karşımıza, delikanlı gibi düşmanlığını belli et ve ona göre karşıma çık” dedi.

“Ama dur” dedi. “Senin sıran da gelecek ve zamanın daraldı.”

“Avrupa’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Kafkasya’ya kadar, bütün Ortadoğu’da seni ibretialem için rezil ederiz” dedi.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye’nin bakanları da boş durmadı. Hayır, durmadılar; ülkemiz için büyük ve önemli görevler üstlendiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ermenistan’da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kuveyt’te, Savunma Bakanı Azerbaycan’da, Enerji Bakanı ise Irak ve İran’da görev yapıyor.

Bakınız, Yeni Akit okuyucularına bir şey söyleyeyim mi?

Bu hizmet eden fedakâr yöneticilerin bana göre ne 1 Mayıs tatili var ne de bayram günü dinlenmeleri. Bu yöneticiler vatan sevdasıyla adeta kafayı bozmuş durumdalar. Kendilerine “Biraz dinlenin, tatil yapın” deniliyor ama onlar durmuyor. Hani derler ya “karınca misali” diye; vızır vızır çalışıyorlar. Karıncalar bile bizim bakanların yanında ağustos böceği kalır.

Bakınız, açık ve net söylüyorum:

Buradan ana muhalefete çağrımdır. Ya geçeceksiniz köşenize adam gibi davranacaksınız ya da efendi gibi tövbe edeceksiniz.

Türkiye’nin bu şanlı yürüyüşünde yer alacaksınız ya da okyanusları bile kıskandıran ve tsunami gibi gürleyen Türklerin şahlanışı sizi o okyanuslarda boğacaktır.

Burada hedef Türkiye demek, dünya üzerindeki tüm Türkler demektir.

Dünyadaki en büyük korku, tarih korkusudur; Türk korkusudur.

Allah Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ülkemizin başından eksik etmesin. Allah her ikisinden de razı olsun.

Araştırmacı gazeteci-yazar

Vehbi Korkutata