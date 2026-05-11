  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede ekmek vurgunu! Vatandaşın ekmeği üzerinden öyle bir şey yapmışlar ki... Rum milletvekili uyardı: İsrail, Güney Kıbrıs’ı satın alıyor O ülkede Çin zulmünü protesto etmek suç sayıldı! Bölge barut fıçısı: ABD ve İsrail’den İran’a uranyum resti 4 Ülkenin 1 Aylık Yakıtı Kaldı! 11 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 11 Mayıs 2016: Motiur Rahman Nizami'nin vefatı (Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi Lideri) Köksüz ABD'ye tokat gibi cevap! "Tarih tekerrürden ibarettir" İran'dan çarpıcı cevap! "Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyoruz" Siyonistler ateşle oynuyor! Oslo Anlaşması'nın iptali için çabalıyorlar
Gündem Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı!
Gündem

Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili VELİ AĞBABA’nın, rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Gökhan Böcek hakkında yaptığı açıklamalar büyük bir çelişkiyi gözler önüne serdi. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, Ağbaba’nın "Hiçbir iletişimim olmadı" dediği ismi cezaevinde bizzat ziyaret ettiğini kanıtladı.

Hakkında 1 milyon Euro rüşvet iddiası bulunan Gökhan Böcek ile ilgili soruları yanıtlayan VELİ AĞBABA, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu şahsı kesinlikle tanımadığını savunmuştu. Ağbaba’nın o dönemdeki ifadeleri oldukça netti:

"Görsem tanımam" demişti!

"Ben Gökhan Böcek’i görsem tanımam, bilmem. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi..."

Cezaevi ziyareti itirafı görüntülere yansıdı

Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, bu iddialı sözlerin gerçeği yansıtmadığını belgeledi. Bir cezaevi ziyareti sonrası kameralar önünde açıklama yapan Ağbaba’nın, beraberindeki heyetle birlikte Gökhan Böcek’i de ziyaret ettiğini bizzat dile getirdiği görüldü.

Görüntülerde Ağbaba’nın şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’i ziyaret ettik."

Siyasi çevrelerde tepki: "Böyle ikiyüzlülük görülmedi!"

Hem "Tanımam, irtibatım yok" deyip hem de özel ziyaret gerçekleştirmesi, VELİ AĞBABA’nın tutarlılığını sorgulattı. Siyasi kulislerde "Böyle ikiyüzlülük görülmedi" yorumları yapılırken, CHP yönetiminden ve Ağbaba’dan bu bariz çelişkiye dair henüz bir açıklama gelmedi.

1 milyon Euro’luk rüşvet iddiasının merkezinde yer alan bir isimle olan bu yakın diyalog ve sonrasındaki "Tanımıyorum" savunması, CHP içindeki şeffaflık tartışmalarını da yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Böcek ailesinden gece yarısı itirafları! Muhittin Böcek ve oğlu saatlerce savcıya ifade verdi, "etkin pişmanlık" iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Böcek ailesinden gece yarısı itirafları! Muhittin Böcek ve oğlu saatlerce savcıya ifade verdi, "etkin pişmanlık" iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Gündem

Böcek ailesinden gece yarısı itirafları! Muhittin Böcek ve oğlu saatlerce savcıya ifade verdi, "etkin pişmanlık" iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı!
Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı!

Gündem

Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Cümle alem biliyor ki akçeli işlerin müdavimi ağbabadır. Bunun odasında feğilmiydi birisi 250000 dolarını unutmuştu. Ulan insan kendini unutur da 250000 doları unutmaz. Bizimle dalga geçiyor yol gösterenler.(azerice)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23