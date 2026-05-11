Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı!

Hakkında 1 milyon Euro rüşvet iddiası bulunan Gökhan Böcek ile ilgili soruları yanıtlayan VELİ AĞBABA, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu şahsı kesinlikle tanımadığını savunmuştu. Ağbaba’nın o dönemdeki ifadeleri oldukça netti:

"Görsem tanımam" demişti!

"Ben Gökhan Böcek’i görsem tanımam, bilmem. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi..."

Cezaevi ziyareti itirafı görüntülere yansıdı

Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler, bu iddialı sözlerin gerçeği yansıtmadığını belgeledi. Bir cezaevi ziyareti sonrası kameralar önünde açıklama yapan Ağbaba’nın, beraberindeki heyetle birlikte Gökhan Böcek’i de ziyaret ettiğini bizzat dile getirdiği görüldü.

Görüntülerde Ağbaba’nın şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’i ziyaret ettik."

Siyasi çevrelerde tepki: "Böyle ikiyüzlülük görülmedi!"

Hem "Tanımam, irtibatım yok" deyip hem de özel ziyaret gerçekleştirmesi, VELİ AĞBABA’nın tutarlılığını sorgulattı. Siyasi kulislerde "Böyle ikiyüzlülük görülmedi" yorumları yapılırken, CHP yönetiminden ve Ağbaba’dan bu bariz çelişkiye dair henüz bir açıklama gelmedi.

1 milyon Euro’luk rüşvet iddiasının merkezinde yer alan bir isimle olan bu yakın diyalog ve sonrasındaki "Tanımıyorum" savunması, CHP içindeki şeffaflık tartışmalarını da yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.