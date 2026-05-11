Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Böcek ailesinden gece yarısı itirafları! Muhittin Böcek ve oğlu saatlerce savcıya ifade verdi, "etkin pişmanlık" iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Antalya'da yürütülen kritik bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tam 9 saat süren bir ifade verme maratonuna girdi. Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı 03.00’e kadar devam eden sorgu sürecinde, baba-oğulun "etkin pişmanlık" yasasından yararlanmak için itiraflarda bulunduğu iddiası adliye koridorlarını hareketlendirdi.

Etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ileri sürülen tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.

Dün akşam saat 18.35’te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00’e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

 

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

