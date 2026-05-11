O gazeteci üzerine basa basa söyledi! “Soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir!”
Ankara’nın önemli gazetecilerinden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir!” dedi.
Sosyal medya hesabından CHP’li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “etkin pişmanlık başvurusu yaptığına” dikkat çeken Fatih Atik; “Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Sadece Muhittin Böcek değil oğlu Gökhan Böcek’in de yeniden ifadesinin alındığı öğrenildi. Savcılar baba oğulun ifadeleri üzerine çapraz sorgu yapıyor. Süreçteki en kritik isim Muhittin Böcek’ti. Muhittin Böcek adaylık süreciyle ilgili açıklamalar yapıyorsa soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir” değerlendirmesinde bulundu.