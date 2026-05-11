Binlerce okula siber saldırı düzenlendi! Fidye istiyorlar

Dünya genelindeki üniversite ve okulları hedef alan siber saldırılar yaklaşık 9 bin eğitim kurumunu etkiledi. Eğitim yılının kritik final döneminde yaşanan saldırılar büyük kaos, karışıklık ve aksamalara yol açtı. hackerlar Bitcoin fidyesi talep etti.

Saldırının sorumluluğunu “Shiny Hunters” adlı hacker grubu üstlendi. Son günlerde gerçekleşen saldırılar sonucunda binlerce okul ve üniversite tarafından kullanılan “Canvas” akademik sistemi devre dışı kaldı.

“Shiny Hunters”ın Canvas platformunu hedef aldığı saldırı sırasında ekranlarda Bitcoin ile ödeme talep eden bir fidye mesajı belirdi. Bir öğrenci, öğrencilerin 2 bin 900 kelimelik sınav makalesini yeni tamamladığı sırada ekranlarda aniden fidye mesajının ortaya çıktığını söyledi.

Mesajda, Canvas ya da saldırıdan etkilenen üniversiteler Bitcoin cinsinden fidye ödemezse ele geçirilen verilerin yayımlanacağı tehdidinde bulunuldu.

Pennsylvania State University yönetimi öğrencilerine gönderdiği mesajda “Hiç kimse Canvas platformuna erişemiyor” ifadelerini kullandı.

University of Toronto da saldırıdan etkilendiğini açıklayarak birçok üniversitenin kesintiler yaşadığını duyurdu.

Mississippi State University ise mağdur olan öğrencilerin kaybettikleri çalışmalarını geri kazanabilmeleri için final sınavlarını ertelediğini açıkladı.

Canvas’ın sahibi olan Instructure şirketi geçen perşembe günü internet sitesinde yayımladığı güncellemede sistemin “çoğu kullanıcı için erişilebilir durumda” olduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen bazı üniversiteler hizmet kesintilerinin sürdüğünü açıkladı.

University of Sydney yönetimi cuma günü öğrencilere gönderdiği duyuruda “Canvas platformu kullanılamıyor” ifadelerini kullanarak sisteme giriş yapmaya çalışmamalarını istedi.

“Shiny Hunters” grubu daha önce de büyük ve ekonomik açıdan yıkıcı siber saldırılarla gündeme gelmişti. Grup, geçen yıl Jaguar Land Rover şirketine yönelik büyük çaplı saldırıyla da ilişkilendirilmişti.

Hacker grubu, son saldırıda ele geçirdiğini iddia ettiği verilerle ilgili ne yapmayı planladığı konusunda ise açıklama yapmadı.

Siber saldırılar, ABD Senatosu Demokrat Parti lideri Chuck Schumer’in Trump yönetimine yapay zekA çağında büyüyen siber tehditlere karşı savunmanın güçlendirilmesi çağrısı yaptığı döneme denk geldi.

Schumer açıklamasında, “Siber saldırılarla mücadeleden sorumlu olan İç Güvenlik Bakanlığı eyaletlere ve yerel yönetimlere acil destek sağlamalı” dedi.

Schumer ayrıca, “Amerikalılar hayatlarını ve geçim kaynaklarını tehdit edebilecek kesintiler, saldırılar ve büyük aksaklıklarla karşı karşıya kalmadan önce harekete geçilmeli” ifadelerini kullandı.