  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Olay çıkışı yaptı: Lewa'dan geleceğine dair ipucu: Daha alt seviye bir lig olabilir Türkiye'ye anlaşmaya gelen Belçika'dan olay çıkış: Baykar kaçınılmaz bir sonraki adıma geçiyor Suriye için milyar dolarlık yeni dönem: BAE’den Şam çıkarması Kötü haber maalesef geldi: 'Asla bir şey olmaz' denilen otobüs firması iflas etti Suudi Arabistan'dan geri gelecek mi? Aziz Yıldırım istiyor: Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri Yemeklerin tadına bakmadan tuz atmaya devam mı ediyorsunuz? Kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları için... Parlak beyinlerinin sırrı ortaya çıktı! Zeki insanların tükettiği yiyecekler belli oldu!
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

79. Cannes Film Festivali, "Türkiye Invites You" resepsiyonu ile Türk sinemasının gücüne sahne olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA işbirliğinde düzenlenen dev organizasyonda; Türkiye’nin eşsiz film lokasyonları, uluslararası yapımcılara sunulan teşvikler ve güçlü teknik altyapısı dünya sinema endüstrisine tanıtılacak. Türk yıldızların da katılacağı etkinlikte, yabancı yapımcılar Türkiye'de film çekmeye davet edilecek.

#1
Foto - Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

Dünya sinemasının kalbi Cannes’da atarken, Türkiye bu yıl sadece filmleriyle değil, bir "film platosu" kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan "Türkiye Invites You" (Türkiye Seni Çağırıyor) etkinliği, 15-17 Mayıs tarihlerinde küresel sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 79. Cannes Film Festivali'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde "Türkiye Invites You" resepsiyonu düzenlenecek. Sinema Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya sinema endüstrisinin prestijli buluşmalarından biri olan festivalde Türkiye, filmlerin yanı sıra güçlü sinema endüstrisi, uluslararası ortak yapım vizyonu ve sektör buluşmalarıyla da dikkati çekecek. Düzenlenecek resepsiyon ve özel etkinlikler, dünya sinema endüstrisinin önde gelen yapımcı, yönetmen, festival yöneticileri, satış ajansları ve uluslararası sektör profesyonellerini Cannes'da bir araya getirecek.

#2
Foto - Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde yapılacak etkinliklerin tek amacının dünya sinemacılarını Türkiye'ye davet etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Onlara neden Türkiye'nin çok önemli ve avantajlı bir film lokasyonu olduğunu anlatmak, Türkiye'nin şehirlerini tanıtmak istiyoruz. Son bir yıl içinde TGA için gerçekleştirdiğimiz micro dramalar, aslında Türkiye'nin eşsiz film lokasyonlarını anlatıyor. Orada bu lokasyonları göstereceğiz. Cannes'a bu dramalarda rol alan ve alacak ünlü starlarımızla birlikte dünya sinemasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye davet etmeye gidiyoruz. Türkiye'nin uluslararası ortak yapım potansiyelini, teknik olanaklarını ve sinema endüstrisinin onlara sunduğu avantajları anlatmaya gidiyoruz. Hepimizin tek bir derdi var ülkemizi ve ülkemiz sinemasını tanıtmak, temsil etmek, onları güzel ülkemize davet etmek ve filmlerini Türkiye'de çekmelerini sağlamak. Ülkemizin tanıtımı için yaptığımız bu etkinlik davetimizi hiçbir maddi talepte bulunmadan kabul eden değerli oyuncu arkadaşlarımıza ve onların menajerlerine özellikle çok teşekkür ederim."

#3
Foto - Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

RESEPSİYON VE ETKİNLİKLER 15-17 MAYIS’TA DÜZENLENECEK Festival kapsamında düzenlenecek resepsiyon ve etkinlikler 15-17 Mayıs'ta Cannes'daki farklı mekanlarda gerçekleştirilecek. Başarılı dizi ve sinema oyuncuları Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan Akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal etkinliklerde uluslararası konuklarla bir araya gelecek. Carlton Hotel Rüya Restaurant'ta gerçekleştirilecek resepsiyonda Türkiye'nin uluslararası yapımlara sunduğu güçlü prodüksiyon altyapısı, deneyimli sektör yapısı, teşvik imkanları ve film lokasyonları tanıtılacak. Etkinliğe katılacak konuklar, Türk gastronomisinin zenginliğini vurgulayacak Türk yemeklerinden oluşan menüyü, Türk oyuncular ile tadacak.

#4
Foto - Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

İstanbul'dan Kapadokya'ya, Ege kıyılarından antik kentlere uzanan çekim mekanları da dünya sinema sektörünün önde gelen isimleriyle buluşturulacak. Festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Marketi (Marche du Film) alanında ise Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Standı, 12-20 Mayıs'ta ziyaretçileri ağırlayacak.

#5
Foto - Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

Türkiye'den satış ajansları ve sektör temsilcilerinin yer alacağı stantta, Türk filmlerinin uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek, yabancı sektör profesyonellerine Türkiye'nin ortak yapım imkanları, teşvik sistemi, çekim süreçleri ve teknik altyapısına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Film Yapım Teşvikleri Rehberi (Incentives Guide) ile yapımı tamamlanan ve hazırlık süreci devam eden Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ile Türkiye'de gerçekleştirilen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri de stantta sektör temsilcilerine sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!
Gündem

Muhittin Böcek’ten etkin pişmanlık başvurusu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, et..
TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı
Gündem

TRT ekranlarında skandal! "Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alındı

TRT 1 Ana Haber bülteninde sunucunun, kedi ve köpek sahiplerinin Anneler Günü’nü kutlarken kendisini de "patili annesi" olarak tanımlaması t..
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Dünya

Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi

Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!
Gündem

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gaziantep’te taksi sürücüsünü rehin alarak kaçan 2 sevgili polisin dur ihtarına uymayarak ateş açtı; çıkan çatışma sonrası yaşanan kovalamac..
Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!
Ekonomi

Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), son 10 yılda Türkiye’ye 25 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. IFC Türkiye Direktörü Lisa ..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23