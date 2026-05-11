Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalde yapılacak etkinliklerin tek amacının dünya sinemacılarını Türkiye'ye davet etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Onlara neden Türkiye'nin çok önemli ve avantajlı bir film lokasyonu olduğunu anlatmak, Türkiye'nin şehirlerini tanıtmak istiyoruz. Son bir yıl içinde TGA için gerçekleştirdiğimiz micro dramalar, aslında Türkiye'nin eşsiz film lokasyonlarını anlatıyor. Orada bu lokasyonları göstereceğiz. Cannes'a bu dramalarda rol alan ve alacak ünlü starlarımızla birlikte dünya sinemasının önde gelen isimlerini Türkiye'ye davet etmeye gidiyoruz. Türkiye'nin uluslararası ortak yapım potansiyelini, teknik olanaklarını ve sinema endüstrisinin onlara sunduğu avantajları anlatmaya gidiyoruz. Hepimizin tek bir derdi var ülkemizi ve ülkemiz sinemasını tanıtmak, temsil etmek, onları güzel ülkemize davet etmek ve filmlerini Türkiye'de çekmelerini sağlamak. Ülkemizin tanıtımı için yaptığımız bu etkinlik davetimizi hiçbir maddi talepte bulunmadan kabul eden değerli oyuncu arkadaşlarımıza ve onların menajerlerine özellikle çok teşekkür ederim."