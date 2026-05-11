Dünya devlerine Türkiye daveti: Sinemacıların yeni gözdesi Anadolu
79. Cannes Film Festivali, "Türkiye Invites You" resepsiyonu ile Türk sinemasının gücüne sahne olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA işbirliğinde düzenlenen dev organizasyonda; Türkiye’nin eşsiz film lokasyonları, uluslararası yapımcılara sunulan teşvikler ve güçlü teknik altyapısı dünya sinema endüstrisine tanıtılacak. Türk yıldızların da katılacağı etkinlikte, yabancı yapımcılar Türkiye'de film çekmeye davet edilecek.