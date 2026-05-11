Gündem oldu! O tarih ortaya çıktı... Tarih 24 Ocak 2026! Menajerinden Kavukcu'ya olay isim...

Tarih 24 Ocak 2026! Menajerinden Kavukcu'ya olay isim...
Fenerbahçe ile yollarını ayıran golcü Jhon Duran'ın Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilmişti...
Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu, bazı oyuncuların kendilerine gelmek için haber yolladıklarını açıkladı. Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran olduğu öğrenildi. Duran'ın menajeri Fenerbahçe'den ayrılırken oyuncuyu Galatasaray'a önerdi.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında geriden gelerek maçı 4-2 kazandı ve Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe ile ara transfer döneminde yollarını ayıran Jhon Duran'dan flaş bir hamle gelmiş ve Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğenmişti.
Abdullah Kavukcu şampiyonluğun ardından verdiği röportajda isim vermeden açıklama yapmış bazı oyuncuların Galatasaray'a gelmek için haber yolladıklarını belirtmişti. -Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi 'Galatasaray'a gelebilir miyiz' diye haber yolluyor.
Öte yandan Jhon Duran’ın menajerinin Fenerbahçe’den ayrılırken Duran’ı Galatasaray’a önerdiği öğrenildi. Duran, Galatasaray’a gitmek istiyordu. Abdullah Kavukcu'da yaptığı açıklama ile bu iddiaları doğrulamış oldu. Fotospor'a göre; Menajer, Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Mauro Icardi yerine Jhon Duran'ı önermişti.
