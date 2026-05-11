Üniversite mezunları dikkat: MİT Akademisi öğrenci alacak!

Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 güz dönemi lisansüstü programları için başvuru sürecini başlatıyor.

İstihbarat, güvenlik ve bölge çalışmaları alanlarında tezli yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, 18 Mayıs-08 Haziran tarihleri arasında çevrim içi başvuru yapabilecek.

Milli İstihbarat Akademisi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi için lisansüstü başvuru takvimini açıkladı. Akademi bünyesinde açılacak İstihbarat Çalışmaları, Güvenlik Çalışmaları ve Bölge Çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına başvurular 18 Mayıs’ta başlayacak. Adaylar başvurularını 8 Haziran’a kadar çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurular “basvuru.mia.edu.tr” adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

AKADEMİ ÜÇ ANA BİLİM DALINDA ÖĞRENCİ KABUL EDECEK

İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, karar alıcılara sunulacak doğru ve kıymetlendirilmiş bilginin üretilmesi, analiz edilmesi ve anlamlandırılması süreçlerine odaklanıyor. Program, bilimsel bilgi ile istihbari bilginin kesişimini ele alarak istihbarat çalışmalarının kavramsal, metodolojik ve disipliner zeminine katkı sunmayı amaçlıyor.

Teorik bilgi ile saha tecrübesini bir araya getiren program, öğrencilerin güvenlik bürokrasisi, istihbarat birimleri, düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerde etkin roller üstlenebilecek şekilde yetişmesini hedefliyor. Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş güvenlik ortamının temel eksenleri olan uluslararası güvenlik ve strateji, enerji güvenliği ve savunma teknolojileri alanlarında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Program; sahaya ve uygulamaya odaklanan, veri temelli analiz ve karar destek yaklaşımlarını içeren seçici ve yüksek nitelikli modüler bir yapı üzerine inşa ediliyor.

Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ise istihbarat ve güvenlik perspektifine dayalı disiplinler arası bir yaklaşımla farklı coğrafyalara yönelik bölge uzmanlığı geliştirmeyi hedefliyor. Avrasya ve Orta Doğu modüllerini kapsayan program; güvenlik, istihbarat ve jeopolitik analizleri bütüncül bir çerçevede ele alarak stratejik öngörü, erken uyarı ve risk analizi kapasitesi yüksek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İÇİN ŞARTLER NELER?

Akademi bünyesindeki lisansüstü programlara yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Adayların en az 4 yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları gerekiyor.

Lisans mezuniyet not ortalamasının ise 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65.00 olması şartı aranıyor. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için ALES’ten Sözel, Eşit Ağırlık veya Sayısal puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. GRE veya GMAT sınav sonuçları için de muadil puanlar kabul edilecek.

İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için adayların İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 70 puan almaları gerekiyor. Bölge Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için ise İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden ilgili sınavlardan en az 70 puan alınması şartı aranıyor.

ÖNEMLİ TARİHLER

18 Mayıs-08 Haziran 2026 : Başvuruların Alınması

15 Haziran 2026 : Bilimsel Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların İlanı

18-19 Haziran 2026 : Bilimsel Yazılı Sınav

26 Haziran 2026 : Mülakata Girmeye Hak Kazananların İlanı

09-10 Temmuz 2026 : Mülakat Sınavı

17 Temmuz 2026 : Nihai Sonuçların Açıklanması

20-22 Temmuz 2026 : Kesin Kayıt Tarihleri

24 Temmuz 2026 : Açık Kalan Kontenjanlar için Yedek Aday İlanı

27-28 Temmuz 2026 : Yedek Aday Başvuruları

29 Temmuz 2026 : Yedek Aday Başvuru Sonuçları

30-31 Temmuz 2026 : Yedek Kayıtlar