CHP'li belediyede ekmek vurgunu! Vatandaşın ekmeği üzerinden öyle bir şey yapmışlar ki... Rum milletvekili uyardı: İsrail, Güney Kıbrıs'ı satın alıyor O ülkede Çin zulmünü protesto etmek suç sayıldı! Bölge barut fıçısı: ABD ve İsrail'den İran'a uranyum resti 4 Ülkenin 1 Aylık Yakıtı Kaldı! 11 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 11 Mayıs 2016: Motiur Rahman Nizami'nin vefatı (Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi Lideri)
Gündem Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!
Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!

Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlar için Irak çölünde gizli bir üs kurduğu ortaya çıktı. Üssün, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından fark edildiği belirtildi. Çobanın ihbarı sonrası bölgeye giden Irak askerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu öğrenildi.

İsrail özel kuvvetlerinin konuşlandığı üs, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldı. Gizli üssü keşfeden çobanın ise daha sonra öldürüldüğü belirtildi.

İsrail’in, İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğu iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre üs, İsrail özel kuvvetlerinin konuşlandığı ve hava operasyonlarına lojistik destek sağladığı bir merkez olarak kullanıldı.

 

GİZLİ ÜSSÜ ÇOBAN ORTAYA ÇIKARDI

Haberde, Irak’ın batısındaki çöl bölgesinde hayvanlarını otlatan bir çobanın, bölgede olağan dışı askeri hareketlilik ve helikopter uçuşları fark ettiği belirtildi. Çobanın durumu Irak güvenlik güçlerine bildirmesi sonrası bölgeye askeri birliklerin gönderildiği aktarıldı.

 

IRAK ASKERLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İddiaya göre üsse yaklaşan Irak askerleri İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda en az bir Irak askerinin öldüğü, iki askerin de yaralandığı belirtildi. Irak yönetimi olay sonrası Birleşmiş Milletler’e şikayette bulunurken saldırının arkasında ilk etapta ABD’nin olduğunu düşündü. Daha sonra ABD’li yetkililer operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

“İSRAİL ÖZEL KUVVETLERİ KONUŞLANDI”

WSJ’nin haberine göre üs, İsrail Hava Kuvvetleri için ileri lojistik merkez olarak kullanıldı. Bölgede İsrail özel kuvvetleri ve arama-kurtarma ekiplerinin konuşlandığı, olası bir savaş durumunda düşen pilotlara hızlı müdahale için hazırlık yapıldığı ifade edildi.

 

ÇOBANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Irak ve Arap basınında yer alan bazı iddialarda ise gizli üssün ortaya çıkmasına neden olan çobanın daha sonra öldürüldüğü öne sürüldü. Ancak bu iddiaya ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar güvenilir Batılı kaynaklarda çobanın ölümüne dair bağımsız doğrulama bulunmuyor.

Lübnan'daki İsrail saldırılarında son 24 saatte 36 kişi şehid oldu

Bölge barut fıçısı: ABD ve İsrail'den İran'a uranyum resti

Rum milletvekili uyardı: İsrail, Güney Kıbrıs'ı satın alıyor

Vatanperver

Bm ye şikayet edene kadar sen gizlice git yok et

Hamdi

Yahu ne gizlisi ülkemizde bile açıktan askeri üs gibi kullanılan şirketler hastaneler işletmeler resmi kurumlar var hemde adamlar birde vergiye tabi neden bahsediyorsunuz güneydoğuda resmen yatırım adı altında ne dolaplar dönüyor
+90 (553) 313 94 23