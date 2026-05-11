  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan “kökünü kazıyacağız” demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda Son dakika! Saadet Partisi’nin mutlak butlan davası sonuçlandı! Üniversite mezunları dikkat: MİT Akademisi öğrenci alacak! 20 yıla kadar hapsi isteniyor! Ekrem’in "casusluk" davasının ilk duruşması başladı Bu nasıl ateşkes? Teröristler 854 masumu katletti! Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı! O gazeteci üzerine basa basa söyledi! “Soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir!” Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık! Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı! Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!
Ekonomi Hazine 36,9 milyar lira borçlandı
Ekonomi

Hazine 36,9 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hazine 36,9 milyar lira borçlandı

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 543 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihalede toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlandı.​​​​​​​

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 36 milyar 926 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 38,16, bileşik faiz yüzde 41,8 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 822 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 472 milyon lira, net satış 9 milyar 815,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 11 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 854 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

 

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,41, reel bileşik faiz yüzde 5,48 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 5 milyar 130 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 630 milyon lira, net satış 3 milyar 610,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 543 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlandı.​​​​​​​

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23