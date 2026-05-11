Bakan Çiftçi, Moğolistan'da KETK 10. Dönem Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da, Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çiftçi ile Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut eş başkanlıklarında KETK 10. Dönem Toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantının ardından Türkiye adına İçişleri Bakanı Çiftçi ve Moğolistan adına ise Moğolistan Savunma Bakanı Batlut tarafından ticaret ve yatırım ilişkileri, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, gümrük, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım, hafif sanayi, helal akreditasyonu, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, turizm, gençlik, spor ve sağlık alanlarında işbirliğine ilişkin protokolün imzalandığı bildirildi.

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık, hafif sanayi, helal ekonomi, sağlık, eğitim, afet yönetimi, kültür, turizm, KOBİ'ler, kurumsal kapasite gelişimi ve savunma sanayisi gibi birçok alanda işbirliğini daha ileri taşıyacak başlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

İmzalanan 10. Dönem KETK Protokolü çerçevesinde, Türkiye ile Moğolistan arasında 2025 yılında gerçekleşen 104,7 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkartmak için adımların atılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Türk firmalarının Moğolistan'da inşaat, altyapı, enerji, gıda, tekstil, turizm, sivil havacılık ve diğer hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü faaliyetlerden dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, bu yatırımların çeşitlendirilmesi, Türk özel sektörünün Moğolistan'daki fırsatlar hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve yatırım ortamına ilişkin temasların artırılması konusu görüşüldü.

Moğolistan'ın "Yeni Karakurum Şehri" vizyonu başta olmak üzere stratejik kalkınma projelerinde Türk firmalarının yer alma arzusunun vurgulandığı 10. Dönem KETK Toplantısının ardından Bakan Çiftçi'nin, imzalanan protokolün, stratejik ortaklığın ekonomik ve ticari boyutunu daha da güçlendireceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilere somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacağına inandığını kaydettiği aktarıldı.