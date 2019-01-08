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AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları son dakika belli oldu

AK Parti il belediye başkan adaylarını neredeyse tamamlayan AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimleri için şimdi de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli ilçe belediye başkan adaylarından sonra sıra İzmit ilçe belediye başkan adaylarında. Ancak AK Parti İzmit ilçe adayları açıklanmadan önce AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 08:57
AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları son dakika belli oldu

AK Parti il belediye başkan adaylarını neredeyse tamamlayan AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimleri için şimdi de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli ilçe belediye başkan adaylarından sonra sıra İzmit ilçe belediye başkan adaylarında. Ancak AK Parti İzmit ilçe adayları açıklanmadan önce AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını açıkladı.

AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları AK Parti Kocaeli il başkanlığı tarafından açıklandı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ‘Seçim boyunca il Seçim Koordinasyon Merkezi’nden gelen talimatlar doğrultusunda ilçe SKM’leri önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak.” İfadesini kullandı.

AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları

FAHRİ USLU- BAŞİSKELE

ERMİŞ GÖKSU- ÇAYIROVA

FERAMUZ SAĞLAM- DARICA

RAMAZAN BOSTAN-DERİNCE

YAVUZ CELEP-DİLOVASI

SERKAN ÖZGENÇ-GEBZE

HÜSEYİN ŞİŞMAN- GÖLCÜK

NURULLAH YILMAZ- İZMİT

RAHMİ ÜRESİN-KANDIRA

RAMİS BİLGİÇ-KARAMÜRSEL

NİYAZİ AYDIN-KARTEPE

FEHMİ ÖZTÜRK-KÖRFEZ

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:57
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Ankara
  6. ak parti izmit ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. ak parti izmit ilçe seçim koordinasyon merkezi

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