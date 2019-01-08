AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları son dakika belli oldu
AK Parti il belediye başkan adaylarını neredeyse tamamlayan AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimleri için şimdi de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli ilçe belediye başkan adaylarından sonra sıra İzmit ilçe belediye başkan adaylarında. Ancak AK Parti İzmit ilçe adayları açıklanmadan önce AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını açıkladı.08 Ocak 2019 Salı 08:57
AK Parti il belediye başkan adaylarını neredeyse tamamlayan AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimleri için şimdi de ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir ve Denizli ilçe belediye başkan adaylarından sonra sıra İzmit ilçe belediye başkan adaylarında. Ancak AK Parti İzmit ilçe adayları açıklanmadan önce AK Parti Kocaeli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını açıkladı.
AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları AK Parti Kocaeli il başkanlığı tarafından açıklandı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, ‘Seçim boyunca il Seçim Koordinasyon Merkezi’nden gelen talimatlar doğrultusunda ilçe SKM’leri önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına başlayacak.” İfadesini kullandı.
AK Parti İzmit ilçe SKM başkanları
FAHRİ USLU- BAŞİSKELE
ERMİŞ GÖKSU- ÇAYIROVA
FERAMUZ SAĞLAM- DARICA
RAMAZAN BOSTAN-DERİNCE
YAVUZ CELEP-DİLOVASI
SERKAN ÖZGENÇ-GEBZE
HÜSEYİN ŞİŞMAN- GÖLCÜK
NURULLAH YILMAZ- İZMİT
RAHMİ ÜRESİN-KANDIRA
RAMİS BİLGİÇ-KARAMÜRSEL
NİYAZİ AYDIN-KARTEPE
FEHMİ ÖZTÜRK-KÖRFEZ
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