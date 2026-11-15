Artık radikal karar alma zamanı! Aralık ayı çok hararetli geçecek...
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, aralık ayının başında yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu toplantı, takımın geleceğini direkt olarak etkileyecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, aralık ayının başında yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu toplantı, takımın geleceğini direkt olarak etkileyecek.
Beşiktaş, 6 Haziran tarihinde takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirmişti. İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. 48 yaşındaki çalıştırıcı sonrasında Beşiktaş'ın futbolu beğeni topladı. Fakat deplasman karnesi sebebiyle eleştiri ortamı oluştu.
Özellikle defans hattındaki eksiklikler dikkat çekiyor. Ayrıca devre arasında farklı bölgelerin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Yönetim ve Italiano arasındaki kritik transfer toplantısının ise aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Italiano, kalacak ve gideceklerle ilgili raporunu sunacak.
Bu zirvede aynı zamanda transferi planlanan oyuncuların durumu da masaya yatırılacak. Mali şartlar, futbolcuların özellikleri ve tahmini adaptasyon süreleri gibi konular üzerinde durulacak.
Fikir birliğine varılan oyuncularla ilgili harekete geçilecek. Özetle Siyah-Beyazlılar açısından aralık ayı çok kritik...
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