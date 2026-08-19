Gerekçe göstermeden evinden aldılar Alçak siyonistten bakana gözaltı!

Terör devleti, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde gözaltına aldı. Bakanlık bürosundan bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinli Bakanı herhangi bir gerekçe göstermeksizin evinde gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

BATI YAKA’YA GİRİŞİ DE YASAKLANMIŞTI

Soykırımcı siyonist, geçen yıl da Bakan Avar'a Batı Yaka’ya giriş yasağı getirmiş, karar daha sonra tekrar uzatılmıştı.

Kanun tanımaz, kan emici İsrdail, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarını ve zulmünü artırmıştı.