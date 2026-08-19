  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege’de iki yeni Deniz Millî Parkı ilan edildi! Trump geri adım attı! O ülkedeki 50’lik tarifeyi askıya aldı Aldatıcı reklamların faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti: 218 milyon TL Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı! Feth-i kabir işlemi tamamlandı O ülkenin kırmızı bültenle aradığı kadın İstanbul’da yakalandı! Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?! Bakan Gürlek operasyonun sebebini açıkladı Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar Rekor şiddete ulaşması bekleniyor El Nino bu defa çok can yakacak Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti”
Gündem Gerekçe göstermeden evinden aldılar Alçak siyonistten bakana gözaltı!
Gündem

Gerekçe göstermeden evinden aldılar Alçak siyonistten bakana gözaltı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gerekçe göstermeden evinden aldılar Alçak siyonistten bakana gözaltı!

Terör devleti siyonis İsrail, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki evinde gözaltına aldı. Gözaltı için herhangi bir gerekçe gösterilmezken; Siyonist alçaklardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

 Terör devleti, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde gözaltına aldı. Bakanlık bürosundan bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinli Bakanı herhangi bir gerekçe göstermeksizin evinde gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

BATI YAKA’YA GİRİŞİ DE YASAKLANMIŞTI

Soykırımcı siyonist, geçen yıl da Bakan Avar'a Batı Yaka’ya giriş yasağı getirmiş, karar daha sonra tekrar uzatılmıştı.

Kanun tanımaz, kan emici İsrdail, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarını ve zulmünü artırmıştı.

İşgalci İsrail'den Batı Yaka’da yeni zorbalık! Gasbedilen topraklara ordu koruması!
İşgalci İsrail'den Batı Yaka’da yeni zorbalık! Gasbedilen topraklara ordu koruması!

Gündem

İşgalci İsrail'den Batı Yaka’da yeni zorbalık! Gasbedilen topraklara ordu koruması!

İşgalci İsrail Batı Yaka'da dehşet saçıyor: Filistinlilere ait 16 eve el koydular
İşgalci İsrail Batı Yaka'da dehşet saçıyor: Filistinlilere ait 16 eve el koydular

Dünya

İşgalci İsrail Batı Yaka'da dehşet saçıyor: Filistinlilere ait 16 eve el koydular

İsrail'den Batı Yaka için skandal karar!
İsrail'den Batı Yaka için skandal karar!

Gündem

İsrail'den Batı Yaka için skandal karar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cabbar

Iki milyarlık islam dünyasından çıt yok. Herkes sus pus olmuş. O zaman istediklerini yapmakta serbestler demekki. Bu işlerin duayla olmadığı ortada. Allah kafirde olsa cesurlara yardım eder ben bunu böyle anladım. Hadi israile kurşun atan bir yiğit çıksın ki Allahda yardım etsin.
Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!
Gündem

Tesettürlü kadınları videoya çekip nefret kustular: Bu mahlukatların ne işi var burada? Midem kalktı giremedim denize!

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek’teki bir halk plajında vatandaşları izinsiz kayda alan iki şahıs, tesettürlü kadınlara ağır hakaret v..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!

Süleymancılar'ın Kuriş ayağına yönelik operasyona tepki gösterip devlete kafa tutarak haddini aşan sözler sarf eden Furkan Vakfı Başkanı Alp..
Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi
Dünya

Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi

Zimbabve’de Kariba Gölü’nde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen feribotun alabora olmasıyla yaşanan faciada ölü sayısı 94'e yük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23