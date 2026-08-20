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Spor Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı
Spor

Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Galatasaray, Batrakov transferini resmen açıkladı

Galatasaray, günlerdir beklenen transferi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Rus oyuncu Aleksei Batrakov'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son şampiyon Galatasaray, yaz transfer çalışmaları kapsamında Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci transferi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Orta saha oyuncusu, saat 13.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Batrakov'un İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolleri yapılacak ve transfer süreci tamamlanacak.

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