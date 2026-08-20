Orduda sıra dışı GTA 6 teşviki! Yeni çıkan oyun için askerlere '4 gün izin hakkı'

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından biri, bu kez oyun dünyasının dışında bir amaçla gündeme geldi. Ordu, görev süresini uzatan askerlere oyunun çıkışıyla birlikte dört günlük izin vadetti. İşte detaylar...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncunun gün saydığı GTA 6, şimdi bambaşka bir amaç için kullanılmaya başlandı. ABD Ordusu, askerlerin görev sürelerini uzatmasını teşvik etmek için GTA 6’yı adeta ödüle dönüştürdü.

'4 GÜN İZİN HAKKI'

Variety’nin haberine göre, Georgia’daki Fort Stewart üssünde konuşlu ABD Ordusu 3. Piyade Tümeni, belirli şartları karşılayan aktif görevdeki askerlere GTA 6’nın çıkışı döneminde 4 günlük izin sunuyor.

Ancak bu izni almak o kadar da kolay değil. Oyunu oynayabilmek için askerlerin en az 2, en fazla 6 yıllık yeniden görevlendirme sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Kampanya, 1 Ağustos ile 14 Kasım 2026 tarihleri arasında sözleşme imzalayan askerleri kapsıyor.

GTA 6’nın resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026. Yani askerler sözleşmeyi imzalayacak, ardından oyunun çıkışını bekleyecek ve ödül olarak dört günlük izin kullanabilecek.

130 ASKERDEN 20’Sİ ŞİMDİDEN İMZA ATTI

ABD Ordusu’nun bu sıra dışı teşvik programında ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Fort Stewart’taki 9. Tugay Mühendislik Taburu’nda teşvikten yararlanabilecek 130 asker bulunuyor. Birlik sözcüsü Yarbay Angel Tomko’nun Variety’ye verdiği bilgiye göre, bunlardan 20’si şimdiden yeniden görevlendirme sözleşmesi imzaladı.

Bu da uygun askerlerin yaklaşık yüzde 15’inin şimdiden programa dahil olduğu anlamına geliyor. Tomko, uygulamanın arkasındaki fikrin askerlerin ilgi alanlarına hitap eden daha yaratıcı ve farklı bir teşvik programı oluşturmak olduğunu söyledi.

Programın, ordunun 2027 mali yılı yeniden görevlendirme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

'ASKERLERİN İLGİ ALANLARINA BAĞLAMAK İSTEDİK'

Piyade Tümeni sözcüsü Tomko, programın askerlerin ilgi alanlarıyla yeniden görevlendirme sürecini bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti.

ABD Ordusu açısından yeniden görevlendirme teşvikleri aslında yeni bir uygulama değil. Ancak bu kez verilen ödül, askeri ekipman ya da klasik bir sosyal etkinlik değil, oyun dünyasının en büyük fenomenlerinden biri.

Tomko, ordunun geçmişte de askerlerin yeniden görevlendirilmesini teşvik etmek için sıra dışı etkinlikler düzenlediğini aktardı.

İtalya’nın Anzio kentinde gerçekleştirilen törenlerden Atlanta Falcons’ın üs ziyaretine, tanklar, helikopterler, Paladin ve Bradley zırhlı araçlarının yanında düzenlenen törenlerden Tybee Island sahillerine kadar farklı mekanlarda yeniden görevlendirme etkinlikleri yapıldığı belirtildi. Bu kez ise sahneye GTA 6 çıktı.

GTA 6 İÇİN DÜNYA GÜN SAYIYOR

ABD Ordusu’nun bu hamlesinin arkasında oyunun yarattığı olağanüstü beklenti bulunuyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 10 yılı aşkın süredir geliştirme aşamasında. Oyunun 19 Kasım 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor.

Ön siparişler 25 Haziran’da başladı. Oyunun standart versiyonu 79,99 dolar, “Ultimate” versiyonu ise 99,99 dolar fiyatla satışa sunuldu. Oyunun yarattığı beklenti ise şimdiden olağanüstü boyutlara ulaştı.

GTA’nın sahibi Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6 ön siparişlerinin “emsalsiz ve şaşırtıcı” seviyede olduğunu söyledi.

Zelnick, ön siparişlerin olağanüstü olmasına rağmen bunun toplam satışlara nasıl yansıyacağını henüz bilmediklerini de belirtti.

GTA 6’nın piyasaya çıkmasına ise henüz aylar var. Ancak oyun daha piyasaya sürülmeden ABD Ordusu’nun asker kazanma stratejisinde kendine yer bulmuş durumda.