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Gündem Aralarında Kuytul ile bağlantılı ünlü firmalar da var! İşte kayyım atanan o beş şirket
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Aralarında Kuytul ile bağlantılı ünlü firmalar da var! İşte kayyım atanan o beş şirket

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Aralarında Kuytul ile bağlantılı ünlü firmalar da var! İşte kayyım atanan o beş şirket

‘Kuytulcular’ yapılanmasına yönelik 'suç örgütü kurma' ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 32 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şirkete kayyım atandığı bildirilmişti. O şirketlerin isimleri ve bağlantıları belli oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen firmanın da aralarında bulunduğu 5 şirkete kayyım atanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

1. Mustafa Levent TAMTÜRK’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

2. Ali KÜRERİ’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,

3. İsmail KARADENİZ’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

4. Mahfuz ÇAMLI’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

5. Mustafa FİDAN’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketine kayyım atanmıştır.

Soruşturma kapsamında, aralarında kamuoyunda yaygın olarak bilinen “Levent Börek” markasını kullanan şirketin de bulunduğu söz konusu şirketlere ilişkin adli ve mali incelemeler sürdürülmektedir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

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