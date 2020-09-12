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Gündem AK Parti içindeki ‘AKP’lilere TGC sahip çıktı
Gündem

AK Parti içindeki ‘AKP’lilere TGC sahip çıktı

AK Parti iktidarının en büyük hazımsızlarından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), AK Parti’nin içerisindeki ‘AKP’lilere sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:32:00 -
AK Parti içindeki ‘AKP’lilere TGC sahip çıktı

Haber Merkezi

TGC, Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerine dikkat çektiği ve daha sonra bağlamından kopartılan yazısını bahane ederek üyeliğini düşürdü. AK Parti içindeki AKP’lilerin ve TGC’nin maşeri vicdanı yaralayan bir konuda müşterek hareket etmesi ise manidar bulundu.

Rezalet karar

Her fırsatta gazetecilere baskı olduğu iddiası ile Türkiye’yi yabancı kuruluşlara şikayet eden TGC’nin skandal ihraç yazısında şu ifadelere yer verildi: “Her iki yazınızda da Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin D-Gazetecinin Temel Görevi başlığı altında yer alan 2,3,4,5 numaralı maddeleriyle Gazetecinin Doğru Davranış Kuralları başlığı altında, Kadın, Cinsel yönelim ve Cinsel Kimlik maddelerini ihlal ettiğiniz belirlenmiştir. Bu nedenle üyelikten çıkarılmanıza oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Küfürlere kör kaldı

Aynı sözde Cemiyet, eski tarihlerde millet iradesine söven ve aleni bir şekilde darbe çığırtkanlığı yapan gazetecileri ise ısrarla görmezden geldi. İşte onlardan bazıları: Oktay Ekşi: “Analarını bile satan işte o zihniyetin marifetleri.” Yılmaz Özdil: ‘Bidon Kafa.’ Mine Kırıkkanat: ‘Göbeğini kaşıyan adam, uzun kollu, kısa bacaklı ve kıllarla kaplı.” Rıza Zelyut: “Başörtülü kadın, cinsel açlığını gençlere duyurmak için böyle bir çıkış yaptı.” Ayşenur Aslan: “Halk TV’de silahlanma ve ayaklanma kalkışması yaptı.”

Sanki CHP cemiyeti

TGC Onur Kurulu’nun listesinde yer alan isimler de oldukça dikkat çekiyor. işti o isimler: Yalan haberlere imza atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Halk TV sunucusu Gökmen Karadağ. TGC’nin ‘Onur Kurulu’ olarak sunduğu isimlerin ideolojik formasyonu bile gerçek yüzlerini ortaya sermeye yetiyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

ahmet

dininiz var diye ahlaka ihtiyaciniz yok mu zanediyorsunuz! egolar davul, konusma/yazma/guc sahibi olma sehveti derya, az konusup cok dusunme ve hakikatin tek sahibinin Allah oldugu gercegini unutturacak sekilde kibriti gozune cok yaklastirma gafleti!... Allah islah etsin
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ÖMER

TGC denen İSTANBUL BAROSU gibi şer ve terör örgütlerinin yandaşlığını yapan derneklerden çıkarılmak onur verir size sayın dilipak
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