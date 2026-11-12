AK Parti Grup Başkanvekili Gül’den fon krizi mesajı: Kimsenin makamına bakmayız

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon krizine ilişkin sorulan soruyu cevaplayan Gül; şu ifadeleri kullandı: “Fon meselesiyle ilgili bizim tutumumuz çok net. Başından itibarın Sayın Cumhurbaşkanımız hem parti yetkili kurullarında hem kabinede tem ilgililere, tüm bürokratik kurumlara da vermiş olduğu talimat hu hususta nereye giderse gitsin sonuna kadar titiz bir şekilde yanlış yapanların hesabının sorulmasına yöneliktir. Bugün geldiğimi aşamada da aslında bu tutumun sonuçlarını hepimiz görüyoruz. Adli soruşturmalar devam ediyor. İdari soruşturmalar devam ediyor. Görevden almalar devam ediyor. Bu hususta çok titiz bir şekilde süreç takip ediliyor.”

MİLLETİN BAŞINI ÖNÜNE EĞDİRMEYECEĞİZ

“Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bildiğiniz gibi anayasal bir kurum olan Devlet Denetleme Kurulu yine çalışmalarını ortaya koydu. Bu hususta da yine idari anlamda çalışmalarını yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada Adalet Bakanımızın da vermiş olduğu 464 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 118 kişinin tutuklandığı, 262 kişi hakkında adli kontrol, 40 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı da yine kamuoyunca malumdur. 386 gerçek kişi, 116 gerçek kişinin de mal varlığına tedbir konulduğu bir yargısal süreç devam ediyor. Bildiğiniz gibi savcılık aşamaları gizli sürdürülen soruşturmalardır. Bu soruşturmalar neticesinde bu olayla ilgili kim sorumluysa hakkında soruşturmalar açılır. Yargılamalar yapılır, hesabı da sorulur. Bu konuda bizim de AK Parti olarak tutumumuz, yargının ve idari bürokrasinin hiçbir şekilde ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışı içerisine girmeden sorumlu olan her kimse, hangi makamdaysa, hangi mevkideyse failin kimliğine, makamına bakılmaksızın fiile, bir suç oluşturuyorsa, milletin parasına el uzatmış, milletin emanetine halel getirmiş her kim varsa, kim yanlış yapmışsa sonuna kadar gidecektir. Bu davaya güvenen, cumhurbaşkanımıza güvenen milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAL YASASI HEMEN MECLİSE GELECEK

Hal Yasası çalışmalarına ilişkin soruya ilişkin; “Tarlada 5 TL Markette 200 TL olmaz” diyen Abdülhamit Gül “Bu duruma son vereceğiz. Hal yasası hemen meclise gelecek” mesajını verdi.