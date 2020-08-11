AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dünyaya net mesaj: Türkiye bunları kabul etmiyor ve etmeyecek
Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." dedi.
Tansiyonun yükseldiği, dünyanın gözünü çevirdiği Doğu Akdeniz'e ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutların kabul edilmeyeceğini belirtti.
"Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez"
Dünyaya ve özellikle Batı'ya net mesajlar veren Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez." ifadelerini kullandı.