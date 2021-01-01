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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:26:48 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya paylaşımı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir gazetenin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir." ifadesini kullandı.


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