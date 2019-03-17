0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, kendi füzelerini de kendisi yapacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 20:27
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye, kendi füzelerini de kendisi yapacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler'in Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen 'Proje Tanıtım Programı'na katıldı. Burada hitap eden Kurtulmuş, iddia sahibi siyasi hareketle güçlü ve büyük Türkiye'yi kuracaklarını belirterek, "Siyaset, iddia, irade ve ahlak işidir. Bizim siyasi hareketimiz sadece kimin belediye başkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceğiyle ilgili sıradan bir iddia değildir. Bizim iddiamız, güçlü Türkiye'yi hedefliyoruz. Her alanda dünya ile mücadele edebilen büyük bir Türkiye'yi hedefliyoruz. İddia sahibi bir siyasi hareketiz. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kuracağız. Atalarımıza, ecdadımıza layık olacağız. Sanayide, teknolojide, her alanda güçlü Türkiye olacağız" diye konuştu.

'Teröristleri inlerinde yakalıyoruz'

Türkiye'nin kendi füzelerini yapacağını belirten Kurtulmuş, "Biz İHA'ları almak için 3 sene Amerika'nın kapısında bekledik. Maalesef İHA'ları vermediler. Şimdi yerli İHA'larımızı yaptık. Teröristleri inlerinde yakalıyoruz. Türkiye İHA'lar vasıtasıyla terörle mücadelede büyük başarı kazandı mı? Güçlü olmazsanız sizi adamlar kapılarında bekletirler. Türkiye, her alanda ileri gidecek. S-400'ler yüzünden ABD'liler ile gerilim yaşadık. Füze kalkanına ihtiyacımız var. Allah nasip ederse Türkiye; kendi füzelerini de kendisi yapacak, birkaç yıl içinde milli imkanlarla bunları üretecektir. Kusura bakma, sen Amerika'ysan ben de Türkiye'yim, biz de Türkiye'yiz. Hiç merak etmeyin, böyle giderse ne sana ne ona ihtiyacımız olmayacak. Bu milletin insanları kendi imkanlarıyla kendi hava savunma sistemini de kuracak" dedi.

Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Siyasetin ahlak kısmını da son derece güçlü bir şekilde yerine getiriyoruz. İnşallah yeni dönemde Ordu'da yeni bir sayfa açıyoruz; 20'de 20 yaparak. Sevgiyi ve saygıyı bu şehirde hakim kılarak, çok güçlü Ordu inşa edilecek. Şimdi önümüzde bir engel var, yürümemiz gereken yol var. 31 Mart seçimleri. İnşallah sandıkları patlatacağız" diye konuştu.

Hilmi Güler: Örnek alınan şehir olacağız

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun ekonomisi güçlü, kendine yeten, örnek alınan bir şehir olacağını söyledi. Ordu'ya doğal gazı getirdiklerini, havalimanı ve çevre yolu yaptıklarını belirten Güler, "Biz dünyayı yönettik şimdi Ordu'yu yöneteceğiz. 19 ilçesi ile Ordu marka bir kent olacak. Düşünen, üreten ve yaratan Ordu. TÜBİTAK’la ortaklaşa çalışmalar yapacağız. Sanayi koridoru düşünüyoruz. Ordu'da ticaret koridoru düşünüyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları yapmadan iddia olmaz. Belediyecilik ciddi bir iş. Dilek ve temenni ile olmuyor. Proje bilgi, hazırlık, tecrübe ve vizyon ister. Çok şükür bunlar bizde var. Bu gönül meselesi, sevgi çok önemli bir şey. Sevgiyi büyütmek istiyoruz. İnşallah bu sevgiyi kalkınmada da oluşturacağız. 1994 yılından beri Cumhurbaşkanı'mızla beraberiz. Şimdi nasip olursa Ordu'yu yöneteceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:27
  1. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş
  2. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş'a oy istedi
    1. Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış..
    2. Galibiyet golü Feghouli’den
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    5. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis..
    6. Cimbom'dan müthiş dönüş!
    7. Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı
    8. Galatasaray, Başakşehir’in puan..
    9. Galatasaray ligdeki yenilmezlik..
    10. Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor..
    11. Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
    12. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme..
    13. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    14. Hentbol: Toplu sonuç
    15. İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör..
    16. Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta..
    17. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
    18. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 18..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı..
    20. Lüks cip şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
    21. Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma..
    22. Maçın ardından
    23. "Down sendromlular kararlarını..
    24. ABD'de polis müdüründen camide..
    25. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    26. Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör..
    27. Fenerbahçe kupasını aldı
    28. Çaylı’nın mahalle gezilerine yoğun ilgi
    29. Şiddetli tipi, zincirleme kazaya neden..
    30. Şahin’e Balı Mahallesinden sevgi seli
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu