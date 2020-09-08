  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Isparta'da:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Isparta'da:

"Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti, adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır" - "Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen bir nesiliz bizler. Eskiden 7-8 tip hastane vardı. Birinin hastasını diğer hastane almazdı. İnsanların hastaları hastanelerde ölür, rehin kalırdı. Borcunu ödemeden cenazesini bile vermezlerdi" -"Böyle bir dönemden şimdi dünyada herkesin gıptayla bahsettiği bir sağlık sistemine kavuştuk. Şehir Hastaneleri beş yıldızlı otel gibi. Pandemi sürecinde o büyük devletlerin hepsi perişan olmuşken, yaşlıların olduğu huzur evlerinde toplu ölümler gerçekleşmişken, biz en iyi şekilde vatandaşımızın yanında olduk"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:35:30 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Isparta'da:

ISPARTA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti, adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır." dedi.

Isparta Belediyesini ziyaret eden Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye nüfusunun yüzde 57'sini kapsayan kentlerde hala AK Parti'li belediyelerin hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'nin kuruluş itibarıyla daha 18 yaşında olduğunu belirten Özhaseki, "AK Parti girdiği 4 belediye seçiminden de hep birinci olarak çıktı. Bütün genel seçimlerde de yine AK Parti birinci parti oldu. Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkan AK Parti, adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından tüm şehirlerin ellerinin ve yüzlerinin açığa çıktığını belirten Özhaseki, "Şehirlerin alt yapıları ve üst yapıları bitti. O şehrin değeri olan ne varsa öne getirmeye başladık. Şimdi de son dönemde Cumhurbaşkanımızın da işaret buyurduğu bir konu var 'gönül belediyeciliği' hizmeti edeceğiz. Alt yapıyla uğraşacağız, üst yapıyla uğraşacağız, alt geçitler, üst geçitler yapacağız. Şehrimizin belki de insanlarımızın ihtiyacı olan ne varsa devasa projelerin arkasında koşacağız ama bunu yaparken de mutlaka milletimizin gönlünü alarak hasbihal ederek, onların hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen nesiliz"

Özhaseki, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti'nin kurulduğu dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hatırlatan Özhaseki, "2002 öncesinde batmış bir Türkiye vardı." dedi. Bu dönemde ekonomik krizin son safhada olduğunu aktaran Özhaseki, "Devlet dairelerinde kalorifer bulunmuyor, okullarda kaloriferler yanmıyordu. Maaşlar ödenemeyecek hale gelmişti. Perişan bir vaziyet var. O dönemde AK Parti olarak seçime girdik ve iktidar olduk." ifadelerini kullandı.

Ülkenin AK Parti iktidarı döneminde enerjide sağlıkta ve diğer alanlarda başarılı olduğuna dikkati çelen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hastane kuyruklarında ilaç yazdırmak için bekleyen bir nesiliz bizler. Eskiden 7-8 tip hastane vardı. Birinin hastasını diğer hastane almazdı. İnsanların hastaları hastanelerde ölür, rehin kalırdı. Borcunu ödemeden cenazesini bile vermezlerdi. Böyle bir dönemden şimdi dünyada herkesin gıptayla bahsettiği bir sağlık sistemine kavuştuk. Şehir Hastaneleri beş yıldızlı otel gibi. Pandemi sürecinde o büyük devletlerin hepsi perişan olmuşken, yaşlıların olduğu huzur evlerinde toplu ölümler gerçekleşmişken, biz en iyi şekilde vatandaşımızın yanında olduk."

Özhaseki'ye ziyaretlerinde, AK Parti Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da eşlik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Rum Lider Nikos Anastasiadisle görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi'ne yardımcı olabileceklerini söyledi..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı