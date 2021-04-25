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Ekonomi AK Parti düğmeye bastı! Kira müjdesi geldi
Ekonomi

AK Parti düğmeye bastı! Kira müjdesi geldi

KOVİD-19 pandemisi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren binlerce iş yeri için AK Parti 'kira' kapsamında önemli bir adım atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 08:39:00 -
AK Parti düğmeye bastı! Kira müjdesi geldi

Yargı Reformu Paketi kapsamında Borçlar Kanunu’nda yapılacak değişiklikle; salgın, olağanüstü durumlar, terör ve savaş gibi hallerde kapatılan iş yerleri, idarenin kararı ile kapalı kaldıkları süreye ilişkin kiradan sorumlu olmayacak.

Kira ödemeyecekler

Bu düzenleme herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen tüm iş yerlerini kapsayacak. Örneğin, salgın nedeniyle kapatılan kafe-restoranlar gibi işyerleri, kapalı kaldıkları süreye ait kira bedelini mülk sahibine ödememe hakkına sahip olacak.

Mahkemeye gitmeden çözülecek

AK Parti’nin hukukçu kurmayları “Özellikle salgın döneminde de görüldü ki, kapatıldığı için binlerce iş yeri, kirasını ödeyemedi. Mevcut mevzuata göre kiralayan ile kiraya veren arasındaki bu tip uyuşmazlıklar ancak mahkeme yoluyla çözülebiliyor. Yeni düzenleme ile mahkemeye gitmeden, kapalı kalınan süreye ilişkin adım atılıyor” değerlendirmesini yaptı.

(Türkiye Gazetesi)

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Yorumlar

Zeynep

Has len. Sadece OHAL de geçerli..Covid de OHAL hiç ilan edilmedi. Kız kaçıran, aptal aldatan bir icraat daha.
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