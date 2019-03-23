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AK Parti Belediye Başkan adayı Nasıranlı kan davalı aileleri barıştırdı

Diyarbakır’da yaklaşık 3 ay önce yaşanan olaydan dolayı aralarında husumet başlayan iki aile, AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
AK Parti Belediye Başkan adayı Nasıranlı kan davalı aileleri barıştırdı

Diyarbakır’da yaklaşık 3 ay önce yaşanan olaydan dolayı aralarında husumet başlayan iki aile, AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.


Yaklaşık 3 ay önce Karaca ve Ayyıldız aileleri arasında başlayan husumet, AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Barış töreninde konuşan AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Av. Cevdet Nasıranlı, 3 ay önce münferit gelişen bir olayda Kaya ailesinin bir ferdinin olayla bağlantısı olmadığı halde ölümüyle sonuçlanan bir olay meydana geldiğini belirtti. Bu yaşanan üzücü olaydan sonra ailelerle görüştüklerini söyleyen Nasıranlı, “Bizler yaklaşık 3 aydır bu ailenin barışı için bir çaba içerisine girdik ve hamdolsun bugün verilen çabanın sonucu olarak bugün aileleri bir araya getirmeyi başardık ve burada bu ailelerin barışı sağlanıyor. Emeği geçen bütün seydalarımıza, bütün aile büyüklerine ve her iki tarafın ilk günden beri sulhu önceleyerek yapmış oldukları hareketlerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bugün inşallah bu barış memleketimizin baharın ilk gününde, baharla birlikte bu barışın gelmesi memleketimizin bundan sonraki huzuruna da vesile olur. Rabbim bir daha böyle acı ve kederi bu memlekete göstermesin” dedi.


Daha sonra iki ailenin fertleri Kur’an-ı Kerim’in altında geçirilerek, salavatlar getirildi. Ailelere ve misafirlere yemek verilerek dualar edildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
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