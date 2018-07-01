AK Parti atağa kalktı! Şehirlerde büyük dönüşüm

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin şehircilik alanında geçmişten bugüne yaşadığı dönüşüme dikkati çekerek, 24 Haziran'ın tıpkı diğer bütün alanlarda olduğu gibi şehircilikte de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler Beyannamesi'nin, şehircilikte yeni vizyonun temel metni olduğuna işaret eden Karaaslan, seçimlerin ardından başlayan yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda ekonomiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya her alanda yeni atılımlarla "şahlanışını yaşayacak" Türkiye'de, şehircilikte de dev projelerin hızla hayata geçeceğini aktardı.

Karaaslan, AK Parti hükümetlerinin insan, çevre, kültür ve sanat ile sağlıklı ve güvenli şehirler doğrultusunda önemli adımlar attığına değinerek, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi fiziksel mekanların birlikteliğinden ziyade yeşil açık alanlarıyla insanı merkeze alan, ruhu olan mekanları öne çıkaran bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bugüne gelinen süreçte geçmişin derin, içinden çıkılması zor sorunlarından gündemimize şehirlerimizin silueti, kent estetiği gibi konuların girmiş olması şehircilik alanındaki yeni ve güçlü bakış açımızın en önemli göstergelerinden biridir."

Yeni dönemde şehirlerin kimliğine, tarihine, coğrafyasına, topoğrafyasına uygun, şehirlilerin beklentileri ile gelişen, mimarların özgün tasarımıyla şekillenen kimlikli ve özgün şehir anlayışını hakim kılacaklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde kucaklayıcı ve kuşatıcı, sosyal dokunun korunduğu, kimlikli, insanlarımızın her ihtiyacını kolaylıkla karşılayabildiği, erişilebilir, yaşayanlarına huzur veren, sağlıklı, temiz ve güvenli şehirlerimizle şehircilik alanındaki güçlü iddiamızı hayata geçireceğiz. Çünkü inanıyoruz ki şehirlerimiz güçlenirse Türkiye güçlenir."