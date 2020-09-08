AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş:

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya il Başkanı İbrahim Ethem Taş, hiçbir partilisinin yeni tip koronavirüs tedavisi devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı üzerinden bir siyasi hesap içinde olamayacağını kaydetti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, tedavi sürecinde kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydetti.

Başkan Böcek'in tedavi sürecinin her aşamasını yakından takip ettiklerini ve destek olduklarını bildiren Taş, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı üzerinde yapılan siyasi hesaplara AK Parti karıştırılmak isteniyor." ifadesini kullandı.

Taş, şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında Böcek'in ölümü üzerinden koltuk hesabı yapıldığı yönünde haberler yayınlandı. Hiçbir AK Partili, böylesine çirkin, böylesine siyasi etiğe ve insan vicdanına sığmayan hesap içinde olmaz. Belediye Başkanının ölümü üzerinden bir hesap varsa bu kendi partisi içindedir. AK Partili yöneticilerin adının ortaya atılması hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir. Bu çirkin oyunlara bizi bulaştırmayın."

Taş, hedef saptırma gayreti içinde olan bazı siyasetçilerin, kurguladıkları hayal ürünü senaryoları kapı kapı dolaşıp sanki gerçekmiş gibi anlatarak, sosyal medya vasıtasıyla gündeme taşıdığını vurguladı.

CHP'nin bu suni gündeme ihtiyaç duyduğunu belirten Taş, "Hiçbir AK Partili sayın Böcek'in ölümü üzerinden bir hesap içine girmemiş, böyle bir görüşme de olmamıştır. Biz Böcek'in bir an önce sağlığına kavuşup, görevinin başına dönmesini ve kalan 3,5 yılını sağlıkla sıhhatle geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



