AK Parti Ankara İl Başkanlığı Adıyaman'a çadırkent kurdu!

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AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adıyaman'da bin kişilik çadır kent kurulması için harekete geçti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde bölgeye ilk günden beri 850 yardım tırı gönderen AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adıyaman'a ilk etapta 24 metrekare alana sahip 200 adet bin kişilik çadırkent kuruyor.

Çalışmalarına ilişkin gelişmeleri aktaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Teşkilatlarımız 7 ilde faaliyetlerini sürdürüyor. Yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Devletimiz tüm ekipleri ile sahada seferberliğini sürdürüyor. Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda teşkilat gönüllülerimiz, ilk etapta bin metrekarelik çadır kentin kurulumu için harekete geçti. İnşallah en kısa sürede çadır kentimizi depremzede kardeşlerimize teslime edeceğiz. Ülke olarak her zorlukta olduğu gibi bu süreci de hep birlikte atlatacağız” dedi.

İçerisinde bin kişinin konaklama imkanı bulacağı çadırkentte, sosyal donatı alanlarının da yer alacağını ifade eden Özcan, bölgeye ilk etapta sosyal alanlar, gıda market, hijyen market, giyim market, kreş alanı, oyun alanı kurulacağını ve alanda çocuklar için Pedagog ve Psikolog görevlendirileceğini, ikinci etapta ise çadır kentin konteyner kente dönüştürüleceğinin altını çizdi.

Başkan Özcan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak kuracakları çadır kentte çamaşır yıkama ve elbise kurutma bölümü ile tuvalet konteynerleri ile duş konteynerlerinin de halkın hizmetinde olacağını söyledi.

Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda farklı deprem bölgelerinde yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Özcan, "7 ilde aşevimiz bulunuyor. Günlük yaklaşık 150 bin kişiye sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyoruz. Hep birlikte el ele vererek yaraları saracağız” dedi.

'Zor günleri hep birlikte atlatacağız'

Hayırsever vatandaşlar ile depremzedeler arasında köprü kurduklarını belirten Başkan Özcan, "19 belediye ve 25 ilçe başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz 'Evim Evindir' projesi kapsamında bölgeden gelen depremzedelerimiz ekiplerimiz tarafından, tesis, otel, yurt, çok amaçlı alanlar ve evlere yerleştiriliyor. Başkentimizde STK'lar, hayırseverler ve gönüllülerimizle canla başla mücadele ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı koordinasyonunda, deprem bölgelerine şu ana kadar 853 gıda ve insani yardım tırı gönderilirken, bölgede bin 600 personel, 219 iş makinası, 700 madenci, 104 binek araç ve 22 mobil mutfak ile yardımlarını sürdürüyor.