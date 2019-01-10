AK Parti’nin Adapazarı belediye başkan adayı Ekrem Yüce oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte gözler AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının cuma gününden itibaren açıklanmaya başlanacağını söyledi. Erdoğan, Adapazarı ilçe belediye başkan adaylarını Cuma günü açıklayacak. Peki AK Parti Adapazarı ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Adapazarı ilçe belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü mahalli seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019 yerel seçimleri için seçim takvimini başlatırken, Seçmen listeleri de muhtarlıklarda askıya çıktı. Belediye seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında AK Parti gelmekte. AK Parti ve MHP aynen 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi, Cumhur İttifakı ile seçimlere girecek. AK Parti ve MHP, ittifak kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çoğu il ve ilçelerde Cumhur İttifakı kapsasında beledeliye başkan adaylarını çıkartıyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara’da 3 ilçeyi, İzmir’de ise 5 ilçeyi MHP’ye bıraktı.

AK Parti Adapazarı ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İllerde belediye başkan adaylarının tamamına yakınını belirleyen AK Parti, şimdi de Türkiye genelindeki ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin, “Bu hafta sonu cumadan itibaren Trabzon, Kocaeli (İzmit) ve Adapazarı bu şehirlere giderek milletimizin huzuruna adaylarımızı çıkartacağız.” Açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü Adapazarı ilçe belediye başkan adaylarını açıklanacağını duyurmasından sonra gözler Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. AK Parti Adapazarı ilçe belediye başan adaylarının kim olduğu merakla bekleniyor.

CHP Adapazarı adayları kim oldu?

CHP Sakarya Karasu belediye başkan adayı Kerem Erksoy

CHP Sakarya Ferizli belediye başkan adayı Rüştü Yüksek

CHP Sakarya Sapanca belediye başkan adayı Cengiz Çiçek

CHP Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Zafer Kazan

CHP Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Nizamettin Yıldız

2014 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Zeki Toçoğlu % 58

MHP adayı Orhan Ünver % 26.8

CHP adayı Ecevit Keleş % 9.3

Akyazı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

MHP % 25

SP % 8

CHP % 3

Arifiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 15

CHP % 7

Geyve belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 38

Hendek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 43

CHP % 4

Kaynarca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

CHP % 5

Sapanca belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 32

CHP % 8

SP % 7